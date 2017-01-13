İtfaiyeciler iş başında
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışının ardından çatı kesimlerde oluşan buz sarkıtlarının temizlenmesi için ilçe merkezinde çalışma yaptı.
Yoğun kar yağışı sonucu çatılarda biriken kar ve buz kütleleri, tehlike arz ediyor. Vatandaşların şikayeti üzerine gelen itfaiyenin zamanında müdahalesi tehlikeyi ortadan kaldırıyor.
Camiatik Mahallesi'nde tehlike saçan çatılarda birikmiş kar ve buz kütleleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle temizlenerek, muhtemel facianın önüne geçildi. İtfaiyeciler, ilçe merkezinde çalışmalarına devam ediyor.
(HT-MEF-Y)
13.01.2017 09:30:48 TSI
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