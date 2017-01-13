YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çetin'e yeni yıl hediyesi

Çetin'e yeni yıl hediyesi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'e ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Mustafa Alper Kocabıyık, karakalem portresi ve kendi objektifinden çıkan bir fotoğrafı hediye etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Mustafa Alper Kocabıyık'ı ağırladı. Gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Alper Kocabıyık, yeni yıl hediyesi olarak Davut Çetin'in karakalem portresini ve kendi objektifinden çıkan bir fotoğrafı Başkan Çetin'e armağan etti.

Alper'in çok özel bir genç olduğunu ve yaptığı çalışmaları takip ettiğini belirten Başkan Davut Çetin, "Sosyal ağlardan bende Alper'in fotoğraflarını ve yaptıklarını takip ediyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalara imza atıyor. Kendisinin aynı zamanda adımızı taşıyan ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olması bizim için ayrı bir gurur meselesi" dedi.

Alper'in kendisine çok özel iki armağan verdiği için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Davut Çetin, "Alper'in başarılı çalışmalarının her zaman sürmesini istiyorum. Kendisi özellikle fotoğraf alanında ilerlemek istiyor. Umarım bir gün kendisiyle de küçük bir fotoğraf turu yapabiliriz" şeklinde konuştu.

ATSO'nun kente kazandırdığı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduğunu ve bunun içinde ATSO'nun kendisi için önemli olduğunu belirten Alper Kocabıyık, Başkan Davut Çetin'i sosyal medyadan takip ettiğini ve tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

(SÇ-SÇ-Y)



13.01.2017 09:43:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER