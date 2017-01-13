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Başkan Eşkinat Süleymanpaşa mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yeni yerine taşınan Muhtarlar Derneği Tekirdağ Şubesi'ne ziyarette bulunarak, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlar Derneği Tekirdağ Şubesi'nin Kolordu Caddesi Şerif Bey Pasajı'ndaki yeni dernek binasına taşınması sebebiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ziyarette Süleymanpaşa'ya bağlı mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.



"Yılda 50 bin metrekare parke taşı döşedik"

Yoğun kış şartlarıyla mücadele edildiğinin altını çizen Başkan Eşkinat, son günlerde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Köyden dönüşen mahallelerin ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını ifade eden Eşkinat, köy vasfını kaybeden mahallelere 5 yıllık görev süresi içinde yılda 50 bin, toplamda 250 bin metrekare parke taş döşemeyi planladıklarını ve 2 buçuk yılda 140 bin metrekareyle hedefledikleri düzeyde olduklarını dile getirdi.



"Karacakılavuz'da örnek bir proje hayata geçiriyoruz"

Başkan Ekrem Eşkinat, toplantıda köyden mahalleye dönüşen kırsal yerleşimlerdeki en büyük sorunun imar konusu olduğunu hatırlatarak, "Mahalleye dönüşen köylerde en büyük sorun imarda yaşanacak. 2 yıl sonra beş yıllık muafiyet süresi dolacak ve artık kendi avlularınız içinde hayvancılık yapamayacaksınız. Bunun önlemlerinin şimdiden alınması gerek. Bu anlamda Karacakılavuz'da pilot bir proje hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 20 baş hayvanı olan aile işletmelerinden 20 tanesi bir araya gelerek bir kooperatif kuracak. Bu kooperatif, aile işletmelerinin ürettiği sütü katma değeri yüksek süt ürünlerinin üretilmesinde kullanacak tesisleri inşa edecek. Kooperatife yüzde 45 aile işletmeleri, yüzde 45 yerel yönetim ve yüzde 10 projeyi birlikte yürüttüğümüz Tasarım Vakfı ortak olacak. Böylece süt üreticilerimiz 1,15 TL'ye sattığı sütü 2,5 hatta 3 TL'ye satar duruma gelecek. Bu projenin kırsal kalkınmamıza çok büyük katkı yapacağı inancındayım. Biz köylerden belediyemize devredilen bir santim toprağı dahi satmadık. Bu arazilerin size ait olduğu fikrini savunuyor ve sizin için değerlendirmek istiyoruz. Çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdık"dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Derneği Tekirdağ Şube Başkanı İsa Turgut ise, Ekrem Eşkinat'a muhtarlar adına teşekkür ederek Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

(HLD-MEF-Y)



13.01.2017 09:50:45 TSI

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