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Samsat Kaymakamı Yıldırım: "Geleceğimiz öğretmenlerin elinde şekillenecek"

13 Ocak 2017 Cuma, 09:46
Samsat Kaymakamı Yıldırım: "Geleceğimiz öğretmenlerin elinde şekillenecek"
Samsat Kaymakamı Yıldırım: "Geleceğimiz öğretmenlerin elinde şekillenecek"

(Fotoğraflı)

Fahrettin Çelik
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde görev yapan aday öğretmenleri makamında kabul eden Kaymakam Yusuf Yıldırım, geleceğimizin öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini ifade etti.
Eğitim öğretim yılı başında Samsat ilçe merkezi genelinde görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri şube müdürleri, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın nezaretinde Kaymakam Yusuf Yıldırım'ı ziyaret ederek görüştü.
Bütün öğretmenlere tek tek söz vererek onları tanıyıp, eğitim öğretim ile ilgili düşüncelerini soran Kaymakam Yıldırım, mesleğin başında var olan heyecanın hiçbir zaman yitirilmeden, her geçen gün kendini yenileyerek öğrencilerin karşısına çıkmalarını tavsiye etti.
Kaymakamlık mesleği hakkında bilgiler de veren Kaymakam Yıldırım yaptığı konuşmasında, "Bizim geleceğimiz çocuklarımız, geleceğimizin mimarları ise öğretmenlerimizdir. Onların iyi bir eğitim alarak, kendine, ailesine ve topluma hayırlı bireyler olmaları için bütün enerjimizi harcamalıyız. Topluma yararlı, dürüst, çalışkan ve işinde yeterli insanlar yetiştirmek sizlerin elinizde. Sizlerin yetiştireceğiniz neslin iyi bir eğitim almalarıyla terör bitmesi, ekonomik refah sağlanması ve bütün yeryüzünde mutluluğun temin edilmesine katkı sağlanacaktır. Mesleğin başında var olan enerjinizi hiçbir zaman yitirmeyin. Hatta her gün yenilenmiş bir beyinle öğrencilerin karşısına çıkın. Bizler, sizlere inanıyor ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.
(FÇ-AHM)

13.01.2017 09:51:30 TSI
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