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Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Ceyhan, Çukurova, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Ocak Pazar günü, Seyhan ilçesi Reşatbey ve Kayalıbağ mahallelerine 09:00-12:00 saatleri arasında, Denizli, Mithatpaşa, Narlıca ve İsmetpaşa, Küçükdikili Çınarlı, Söğütlü, Kavaklı, Zeytinli, Yolgeçen, Küçükçıldırım ve Mekan mahalleleri ile Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği, Marsa Yağ Fabrikası, Okyanus Koleji, TED Adana Koleji, Mola Tesisleri, Margaz, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Alo Plastik, ACVE İnşaat, TÜV-Türk Araç Muayene İstasyonu, Yasin Plastik, Kardeşler Hurdacılık, Seyhan Beton, Erciyes Hurdacılık, KÇS Beton, Çetsan Plastik, Yıldız Şemsiye ve İpra Gaz'a 03:00-07:00 saatleri arasında, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi DDY lojmanlarına 13:00-17:00 saatleri arasında, Kuyumcular ve Karakuyu mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Ceyhan ilçesi İnönü Mahallesi 09:00-15:00 saatleri arasında, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi ile Palmiye Villaları, Cennet Köy Villaları, Zekeriya Köy Villaları, A Beton ve Per-Yapı A.Ş.'ye 09:00-15:00 saatleri arasında, Yumurtalık ilçesi Asmalı ve Kesmeburun mahalleleri 10:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi ile Kambeton, Linde Gaz, Elitaş Grup, Kayalar Tekstil, Arvato, Ünlü Döküm, Aras Kargo, Hilal Ambalaj, Zorlu Tel, Pre-Kast Beton, Ercan Kumaş, Ada İş Makinası, Süper Tel, Usanmaz Tekstil, Zeka Mühendislik, Toprak Un, HEM Grup, Siemens, UPL Algomed, Peysa, Germaksan, Masalle Dizayn, Aksem Mühendislik, MG Dayanıklı Tüketim ve Ernil Tekstil'de 12:00-13:00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak.

(ELF-Y)



13.01.2017 09:52:23 TSI

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