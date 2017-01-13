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Tuzla'da parklar ve okullar güven altında



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın seçim vaatleri arasında yer alan Güvenli Park Projesi, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında içine Güvenli Lise Projesi'ni de alarak genişledi. Tuzla Belediyesi, 18 lise ve 7 parka güvenlik kamerası yerleştirdi.

Tuzla Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çocuklar ve gençlerin okullarında ve parklarda güven içinde vakit geçirebilmesi için bu alanların kritik noktalarına güvenlik kamerası yerleştirildi. Proje kapsamında parklar ve liselerdeki kamera kayıtları, internet bağlantısı ile Tuzla Belediyesine aktarılıyor ve istenildiğinde Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılıyor.



"Geleceğimizin teminatı gençliğimizi korumak zorundayız"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, güvenlik kameralarının çocuk ve gençlerin zamanının büyük bölümünün geçtiği alanlarda güvenliklerinin sağlanması için kurulduğunu söyledi. Gençleri kötü alışkanlıklar içeren sosyal risklerden korumak için tedbirler aldıklarını belirten Başkan Yazıcı, "Çocuklarımızı ve gençliğimizi, onları tehdit eden etkenlerden korumak durumundayız. Onları çevresel unsurların etkisinden korumanın bir yolunun da yoğun olarak kullandıkları alanları güvenli hale getirmekle sağlanacağına inanıyoruz. Bu önlem, aynı zamanda art niyetli kişilerin kendine mekan belirlediği veya hedef aldığı alanlarda barınmalarını da önleyecek bir projedir. Biz gençliğimize bugün güvenli alanlar oluşturarak, onların en iyi eğitimi almasını ve enerjilerini kültür, sanat ve sporda kullanmalarını sağlayarak geleceğimizi emin bir şekilde teminat altına alıyoruz" dedi.



Güvenlik kamerası yerleştirilen parklar

Şehit J.Er Bekir Demir Parkı-Aydınlı Mahallesi Aydınlık Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Parkı- Aydıntepe Mahallesi Yeşildere Caddesi

Merdekan Parkı-Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi

Org.Eşref Bitlis Parkı- Postane Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi

Mektup Parkı- Postane Mahallesi Yalıboyu Caddesi

Şht.Er Sezgin Zorba Parkı- Şifa Mahallesi Şht.Er Sezgin Zorba Sokak

Hüseyin Çakır Parkı- Yayla Mahallesi Dua Sokak



Güvenlik kamerası yerleştirilen liseler

Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi

Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi

Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi

Piri ReisMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Süleyman DemirelMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Toki Yahya KemalMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tuğrul Bey Anadolu Lisesi

Tuzla Anadolu Lisesi

Tuzla CezeriMesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Tuzla Halil Türkkan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Tuzla ImkbMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tuzla OrhanlıMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

TuzlaMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi

İTOSBMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi

(HB-MK-Y)



13.01.2017 09:53:39 TSI

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