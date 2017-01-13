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İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılının il toplantısı

13 Ocak 2017 Cuma, 09:53
İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılının il toplantısı
İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılının il toplantısı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu 2017 ilk toplantısı, Vali Mehmet Ceylan başkanlığında, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Vali Mehmet Ceylan, toplantının açılış konuşmasında, "Bu toplantı, içeriği itibarıyla 2016 yılının son dönemine ilişkin verilerin ve yatırım gerçekleşmelerinin değerlendirildiği, projelerin son durumlarının ortaya konulduğu ve 2016 yılı yatırımlarının genel olarak değerlendirildiği bir toplantıdır. Diğer taraftan yatırımcı kuruluşlarımızın çoğunluğunun 2017 yılı çalışma ve iş programlarının belli olduğu bir dönemi de içermektedir. 2016 yılı itibarıyla ilimiz genelinde toplam 263 proje yürütülmektedir. Bu projelerden 77'si tamamlanmış, 108'i devam etmekte, 78 projeye ise başlanamamıştır. Yeni bir yatırım dönemine başlarken öncelikle kuruluşlarımızın yürütecekleri projelerle ilgili tüm kurum, kuruluşlarca gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlayarak işi yürütmeleri önemlidir. Yatırımcı kuruluşlarımız çalışmalarında, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile işbirliği halinde olmalı ve bilgi alışverişinde bulunmalıdırlar. Kuruluşlarımızın yatırım faaliyetlerinin başarılı ve kazasız geçmesini diliyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve 2017 yılının yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum" dedi.
Toplantıya Vali Mehmet Ceylan'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, ilçe kaymakamları, yatırımcı bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantı, yatırımcı bölge kuruluşlarının sunumlarının ardından sona erdi.
(HLD-MEF-Y)

13.01.2017 09:57:24 TSI
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