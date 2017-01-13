Ayvalık Zübeyde Hanım MTAL'de kariyer günleri
(Fotoğraflı)
Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdikleri Geleneksel Kariyer Günleri etkinliği renkli görüntüleri beraberinde getirdi.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölüm Başkanlığı tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleneksel Kariyer Günleri" etkinliğinde geçmiş yıllarda okuldan mezun olan ve üniversite eğitimini tamamlayarak iş hayatına başlayan öğrencilerle söyleşiler yapıldı.
Halen okulda eğitim gören öğrencilerin motivasyonlarının sağlanmasının amaçlandığı etkinliğin bu yılki etabında; Ayvalık'ta özel bir okul bünyesindeki Anaokulu Müdürü Vesile Bağder, aynı özel okulun Anaokulu Öğretmeni Öykü Arayaz ve Altınova Merkez İlkokulu Anasınıfı öğretmeni Ayşenur Özdemir katıldı.
Konuk öğretmenler, Zübeyde Hanım MTAL'in okul öncesi eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelerek onlara branşları ile ilgili bilgiler vererek, öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları yanıtladılar.
(SS)
13.01.2017 09:59:36 TSI
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