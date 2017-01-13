Çocukların hentbol sevinci
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Aydoğdu Orta Okulu'na yaptırılan hentbol kaleleri çocukları sevindirdi.
Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Orta Okulu'na yaptırılan hentbol kaleleri öğrencileri mutlu etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, hentbol sporuna gönül verip, yeni kalelerine kavuşan çocuklara eğitim ve öğretim hayatında başarılar diledi.
(HLD-MEF-Y)
13.01.2017 10:01:41 TSI
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