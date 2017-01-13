13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tarihi Kentler Birliği'nden eski hamama hibe desteği sağlandı

13 Ocak 2017 Cuma, 10:04
Tarihi Kentler Birliği'nden eski hamama hibe desteği sağlandı
Tarihi Kentler Birliği'nden eski hamama hibe desteği sağlandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi tarafından 3. derece arkeolojik sit alanı temizlik çalışmalarının devam ettiği dünyanın en büyük yeraltı yerleşim bölgesinde yer alan tarihi Eski Hamam'daki koruma ve kurtarma çalışmaları için Tarihi Kentler Birliği, 50 bin TL'lik hibe desteği sağladı.
Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliği halinde gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi ve Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları sırasında keşfedilen ve 3. Derece Sit alanı olarak ilan edilen dünyanın en büyük yeraltı şehir yerleşiminin yer aldığı bölgede, Nevşehir Belediyesi'nin maddi destekleriyle temizlik çalışmaları devam ediliyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver yaptığı açıklamada, bölgede en önemli tarihi varlıklardan biri olan eski Hamam'ın koruma ve kurtarma çalışmalarına yaptığı hibeden dolayı Tarihi Kentler Birliği yöneticilerine teşekkür etti. Ünver : " Tarihi değerlerimiz, toplumsal bir bilinç içerisinde kültürel değerlerimizin korunması, kurtarılması adına çalışmalar yapan sivil toplum teşkilatlarımızın da işbirliği ile etkin bir şekilde geleceğe taşınacaktır." diye konuştu.
(COŞ-SK)

13.01.2017 10:09:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

2017 yılının ilk İl koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

2017 YILININ İLK İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
AK Parti belde başkanları Ünver'i ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ BELDE BAŞKANLARI ÜNVER'İ ZİYARET ETTİ
Nevşehir'de kan bağışı kampanyası
YEREL

NEVŞEHİR'DE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Ülkü Ocakları Başkanı Korkmaz'dan Ünver'e ziyaret
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI KORKMAZ'DAN ÜNVER'E ZİYARET
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi
YEREL

ŞÜPHELİ ARAÇTAN UYUŞTURUCU VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Ürgüp Belediyesi, okullara desteğini sürdürüyor
YEREL

ÜRGÜP BELEDİYESİ, OKULLARA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR