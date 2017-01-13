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Tarihi Kentler Birliği'nden eski hamama hibe desteği sağlandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi tarafından 3. derece arkeolojik sit alanı temizlik çalışmalarının devam ettiği dünyanın en büyük yeraltı yerleşim bölgesinde yer alan tarihi Eski Hamam'daki koruma ve kurtarma çalışmaları için Tarihi Kentler Birliği, 50 bin TL'lik hibe desteği sağladı.

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliği halinde gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi ve Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları sırasında keşfedilen ve 3. Derece Sit alanı olarak ilan edilen dünyanın en büyük yeraltı şehir yerleşiminin yer aldığı bölgede, Nevşehir Belediyesi'nin maddi destekleriyle temizlik çalışmaları devam ediliyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver yaptığı açıklamada, bölgede en önemli tarihi varlıklardan biri olan eski Hamam'ın koruma ve kurtarma çalışmalarına yaptığı hibeden dolayı Tarihi Kentler Birliği yöneticilerine teşekkür etti. Ünver : " Tarihi değerlerimiz, toplumsal bir bilinç içerisinde kültürel değerlerimizin korunması, kurtarılması adına çalışmalar yapan sivil toplum teşkilatlarımızın da işbirliği ile etkin bir şekilde geleceğe taşınacaktır." diye konuştu.

(COŞ-SK)



13.01.2017 10:09:19 TSI

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