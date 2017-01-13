13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kar yağdı, şehir merkezi beyaza büründü

13 Ocak 2017 Cuma, 10:05
Kar yağdı, şehir merkezi beyaza büründü
Kar yağdı, şehir merkezi beyaza büründü

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Ali Göç
Kamera : Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından kentin farklı bölgelerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde güneşli bir havaya uyanan Kayserililer, karın tadını çıkardı. Büyükşehir ve Kocasinan Belediyesi ile Melikgazi Belediyesine ait karla mücadele ekipleri de, ana arterleri ulaşıma açmak için çalıştı.
Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kayseri'de Salı gününe kadar kar yağışı beklenmiyor. Ayrıca, 4 gün içerisinde gündüz en düşük hava sıcaklığı 0, gece de -8 olarak bildirildi.
(AG-AÖ-Y)

13.01.2017 10:09:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şair Mithat Atahan'dan gazilere 'Komando Marşı' hediyesi
YEREL

ŞAİR MİTHAT ATAHAN'DAN GAZİLERE 'KOMANDO MARŞI' HEDİYESİ
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Park halindeki araç yandı
YEREL

PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
GÜNCELLEME 2 - Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

GÜNCELLEME 2 - KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal:
YEREL

DEMOKRAT PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI İSMET ÖZBAKKAL:
GÜNCELLEME - Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

GÜNCELLEME - KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
obilyacılar Sitesi'nde İntihar
YEREL

OBİLYACILAR SİTESİ'NDE İNTİHAR
Emniyetten Sürücülere Plaka Uyarısı
YEREL

EMNİYETTEN SÜRÜCÜLERE PLAKA UYARISI
Kayserigaz'dan kan bağışı kampanyası
YEREL

KAYSERİGAZ'DAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Erciyes'teki tipide mahsur kalanlar
YEREL

ERCİYES'TEKİ TİPİDE MAHSUR KALANLAR
Jandarmadan esrar operasyonu
YEREL

JANDARMADAN ESRAR OPERASYONU
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
Büyükşehir Tuna Parkı'nı Şehitler Parkı Yapacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR TUNA PARKI'NI ŞEHİTLER PARKI YAPACAK
Kocasinan Belediyesi kadınlar için İngilizce kursu açtı
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ KADINLAR İÇİN İNGİLİZCE KURSU AÇTI
Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp'de vatandaşlara müjdeler verdi
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, ZİYAGÖKALP'DE VATANDAŞLARA MÜJDELER VERDİ
Melikgazi Belediyespor takımları deplasmanda galibiyet kovalayacak
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR TAKIMLARI DEPLASMANDA GALİBİYET KOVALAYACAK
Başkan Palancıoğlu'ndan Talasgücü'ne destek ziyareti
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU'NDAN TALASGÜCÜ'NE DESTEK ZİYARETİ
Kayserispor, bir haftada 2 bin 350 kilometre yol katedip 3 maç oynayacak
YEREL

KAYSERİSPOR, BİR HAFTADA 2 BİN 350 KİLOMETRE YOL KATEDİP 3 MAÇ OYNAYACAK
Tipiden sonra Erciyes'teki pistler kayakseverlerle doldu
YEREL

TİPİDEN SONRA ERCİYES'TEKİ PİSTLER KAYAKSEVERLERLE DOLDU
Melikgazi'de kullanılmayan kıyafet toplama kampanyası
YEREL

MELİKGAZİ'DE KULLANILMAYAN KIYAFET TOPLAMA KAMPANYASI