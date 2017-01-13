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Kar yağdı, şehir merkezi beyaza büründü



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Haber : Ali Göç

Kamera : Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından kentin farklı bölgelerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde güneşli bir havaya uyanan Kayserililer, karın tadını çıkardı. Büyükşehir ve Kocasinan Belediyesi ile Melikgazi Belediyesine ait karla mücadele ekipleri de, ana arterleri ulaşıma açmak için çalıştı.

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kayseri'de Salı gününe kadar kar yağışı beklenmiyor. Ayrıca, 4 gün içerisinde gündüz en düşük hava sıcaklığı 0, gece de -8 olarak bildirildi.

(AG-AÖ-Y)



13.01.2017 10:09:41 TSI

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