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Osmaniye'de elektrik kesintisi



OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez ve Düziçi ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Ocak Pazar günü, merkez ilçeye bağlı Çona Köyü Çürükarmut, Haraz ve Kanlıkoz mahalleleri, Çona Köyü, Dereli Köyü, Çardak Köyü Karamık, Yukarı Oba ve Merkez mahalleleri ile Yarpuz Bucak Karataş Köyü, Cebel Köyü Cevdetiye, Hacıbekirli ve Saray mahalleleri, Serdar Bucak Oruçgazi Köyü 09:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Düziçi ilçesi Yazlamazlı Köyü Merkez, Ayşeler ve Höbür mahalleleri, Atalan Köyü Çukuroba, Merkez, Şehit Hüseyin Sarı ve Katobası mahalleleri, Çerçioğlu Köyü Merkez, Yeşil, Kirkitler, Topalaklar, Hıdırlı, Karagüzler ve Delihaliller mahalleleri, Oluklu Köyü Kazıklıbucak, Cükküller, Koyuntaş ve Merkez mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

(ELF-Y)



13.01.2017 10:09:51 TSI

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