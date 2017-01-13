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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te tavuk işletmeleri denetledi

13 Ocak 2017 Cuma, 10:06
Kilis'te tavuk işletmeleri denetledi
Kilis'te tavuk işletmeleri denetledi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Genç çiftçiler projesi kapsamında 500 başlık gezen yumurta tavukçuluğu işletmelerini denetledi.
İl Müdürü Songül Kadıoğlu, teknik personel ile birlikte Kilis'e bağlı Beşenli köyünde Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Genç çiftçiler projesi kapsamında 500 başlık gezen yumurta tavukçuluğu işletmelerinde incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, "Bakanlığımız çiftçi ve üreticilere her türlü desteği veriyor. gezen yumurta tavukçuluğu işletmelerinde yemleme ve sulama tam otomatik sistemle yapılıyor. Projenin tamamlanıp, üretim kısmına geçildi. Projelerin uygulamaya geçmesi bizleri sevindiriyor" dedi.
(MAD-SD-Y)

13.01.2017 10:10:35 TSI
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