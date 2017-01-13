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Döşemealtı, Ataşehir Belediyespor'u konuk ediyor



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ANTALYA (İHA) - Türkiye Kadınlar Futbol 1. liginde 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor ligin son maçında Ataşehir Belediyespor'u konuk ediyor.

1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor, ilk yarının son maçında sahasında Ataşehir Belediyespor Kadın futbol takımını konuk ediyor. Her maça mutlak galibiyet parolası ve final havasında çıkan Döşemealtı'nın kadın futbolcuları pazar günü Zentinköy stadında oynayacakları son maçın hazırlıklarını tamamladı. 1 maç eksikleri bulunan Kırmızı-Beyaz-Siyah'lı ekip önümüzdeki hafta da daha önce ertelenen Karadeniz Ereğli deplasmanı için Zonguldak'a gidecek.

Sportif Direktör Hüseyin Türk, "Trabzon İdman Ocağı maçında sakatlanan Carolina hafif sakatlığı sürüyor. Yoğun bir tedavi programı uyguluyoruz. Maç saatine kadar hazır olacak ve takımdaki yerini alacak. Ligin zorlu maçlarından birine daha çıkıyoruz. Ligin son maçı ve ertelenen Karadeniz Ereğli maçlarını kazanarak ligi lider olarak tamamlamak istiyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



13.01.2017 10:11:15 TSI

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