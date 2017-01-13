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Şair Mithat Atahan'dan gazilere 'Komando Marşı' hediyesi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Emekli Kütüphane Memuru Pınarbaşı Pazarören'li Şair Mithat Atahan, İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Şair Mithat Atahan ziyarette, Kayseri'de yaşanan üzücü olay sonrası gaziler için yazdığı 'Komanda Marşını' Kayseri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam etmekte olan askerlere hediye etmek istediğini söyledi. İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ile birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesine geçen Şair Mithat Atahan; Gazi Ali Kuşcu, Gazi Orhan Ölmez, Gazi Furkan Özlü, Gazi Celal Erbay'ı ziyaret etti. Ziyaret dolaysıyla gaziler ve aileleri memnuniyetlerini belirtirken, Mithat Atahan duygulanarak, "Allah Ülkemize ve milletimize bir daha böyle bir olay yaşatmasın" temennisinde bulundu.

Ziyarete, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbı Hizmetler Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın'da katıldı.

(TB-Y



13.01.2017 10:13:29 TSI

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