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Miniklerden Mehmetçik Vakfı'na anlamlı destek



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Yerli Malı Haftası nedeniyle "Yerli malı yurdun malı herkes onu paylaşmalı" adlı proje etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ürün stantları hazırlayan öğrenciler ürün satışlarından elde ettikleri geliri TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Etkinliğe katılan velilere, öğrencilere ve okul yöneticilerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden TSK Mehmetçik Vakfı Gayrimenkul ve Bağış İşlemleri Sorumlusu Orçun Çelik, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve Okul Müdürü Zerrin Karagöl Şen'e Mehmetçik Vakfı'nın teşekkür belgesini verdi.

(GKH-SLH-Y)



13.01.2017 10:16:00 TSI

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