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İŞKUR unutulmaya yüz tutmuş mesleklere can suyu olacak



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TRABZON (İHA) - Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, İŞKUR'un unutulmaya yüz tutmuş mesleklere can suyu olacağını ifade ederek imzalanan protokollerle bu meslekleri tekrar hayata geçireceklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zengin, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ile Ahşap Hediyelik Eşya, Kazaziye, Toka, Telkâri, Hasır Örmeci, Yorgancı, Yöresel Dokumacılık, Folklorik Bebek ve Kemençe Yapımı Mesleklerinde kurs açmak üzere protokol imzaladıklarını belirterek, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 'Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız' programının uygulamasına ilişkin genelgede vurgulanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nin 99. maddesi doğrultusunda, özel politika ve uygulama gerektiren kültürel miras niteliğindeki geleneksel meslekler ve bu meslekleri icra eden zanaatkârların aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitimleri yolu ile desteklenerek mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve ustaların aradığı iş gücünün temin edilmesine katkı sunulması amaçlandığı yönetmelik doğrultusunda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırmasına yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde iletmiş olduğu talimatla konuya ilişkin çalışmalara başlanarak ilgili kurumlarında istişaresi neticesinde hangi mesleklerin destekleneceğine yönelik olarak konu resmi yazı ile Tüm Halk Eğitim Merkezlerine, Esnaf Odaları Birliklerine ve Olgunlaşma Enstitüsüne bildirildi. Bu alanda Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ile Ahşap Hediyelik Eşya, Kazaziye, Toka, Telkâri, Hasır Örmeci, Yorgancı, Yöresel Dokumacılık, Folklorik Bebek ve Kemençe Yapımı Mesleklerinde kurs açmak üzere protokol imzaladı" dedi.

Zengin, ayrıca konunun bu ay içerisinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı'nda değerlendireceğini ve yeni istihdam koşullarının aralanacağını sözlerine ekledi.

(BK-ÖS-Y)



13.01.2017 10:16:39 TSI

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