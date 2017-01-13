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Eskişehir'de nikâh fidanı uygulaması



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Eskişehir'de yürütülen "nikâh fidanı" uygulamasıyla, evlenecek çiftlerin nikâh merasimlerinde şeker yerine fidan dağıtarak doğaya katkıda bulunması hedefleniyor.

Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından son 5 yılda 61 bin 500 adet nikâh fidanı çeşitli illere gönderildi. 2016 yılında ise 10 bin 400 adet nikâh fidanı satıldı. Şeffaf PVC bir ambalajla tanesi KDV hariç 1,70 liradan satılan fidanlar genellikle alıcılara kargo ile ulaştırılıyor. Bu uygulamayı Türkiye genelinde 3 veya 4 devlet fidanlığı yaparken, özel sektör ambalajları çeşitlendirerek tüketiciye sunuyor.

"Nikâhınızda Şeker Yerine Fidan Verin"

Eskişehir Orman Fidanlığının 1992 yılında başlattığı nikâh fidanı uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda, 1 yaşındaki karaçam ve sedir fidanları özel ambalajlarıyla özel günlerde misafirlere veriliyor. Fidanların ambalajında fidanın türü, nasıl dikileceği konularında bir de not bulunuyor. Kökleri, torf dediğimiz toprakta olan fidanlar hiç ıslatılmasa bile nemini

10 gün boyunca koruyabiliyor.

Nikâh şekeri yerine, gelen misafirlere nikâh fidanı verme fikrinin birçok insana daha sıcak geldiğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Bakanlık olarak diyoruz ki: Nikâhınızda şeker yerine fidan verin. Uzun yıllardır devam ettiğimiz bu uygulama nikâha gelen konuklara hoş bir sürpriz olurken, ülkemizin yeşillenmesine de katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA-MET-Y)



13.01.2017 10:19:37 TSI

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