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Karşıyakalı Demir, Polonya yolcusu



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesporlu Milli Okçu Demir Elmaağaçlı, Temmuz ayında Polonya'da yapılacak olan Dünya Oyunlarında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanırken, kategorisindeki tek Türk sporcu olarak dünyanın en iyi okçularıyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

2015 yılında Dünya Şampiyonu olarak tarih yazan Karşıyaka Belediyesporlu Milli Okçu Demir Elmaağaçlı, bu kez de Polonya'da altın madalya için yarışacak. 26 yaşındaki başarılı sporcu; 20-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenecek Dünya Oyunlarında Ay-Yıldızlı formayı giyecek. Türkiye'yi okçuluk branşı erkekler kategorisinde Demir Elmaağaçlı temsil ederken, bayanlar kategorisindeki tek Türk sporcu da Yeşim Bostan olacak. Dünyanın en iyi sporcuları ile şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Elmaağaçlı, "En büyük uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Dünya Oyunları'nda ülkemi temsil edeceğim için mutlu ve gururluyum. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirerek, Polonya'dan güzel bir sonuçla dönmek istiyorum. Hedefim altın madalya" dedi.

Demir Elmaağaçlı'ya başarılar dileyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da "Hem Türk, hem de Karşıyakalı olarak gurur kaynağımız olan Demir Elmaağaçlı'nın, Polonya'da bayrağımızı gururla göndere çektireceğine inancımız tam. Kalbimiz Demir'le ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(HG-Y)



13.01.2017 10:20:28 TSI

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