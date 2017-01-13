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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal'dan engellilere Bocce topu

13 Ocak 2017 Cuma, 10:17
Başkan Uysal'dan engellilere Bocce topu
Başkan Uysal'dan engellilere Bocce topu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, engelli dernek ve spor kulübüne, kökeni Anadolu'ya dayanan ve en eski spor dallarından birisi olarak kabul edilen bocce oyun toplarını hediye etti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi ve Aktif Engelliler Spor Kulübünü Derneği ziyaret etti. Şube Başkanı Mehmet Karavural başta olmak üzere dernek ve spor kulübü yöneticilerince karşılanan Başkan Uysal'a Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin'le birlikte Belediye Meclis Üyesi Songül Başkaya ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen eşlik etti.
Ziyarette Başkan Uysal, Muratpaşa'da insanı merkeze alan çalışmalardan hiç vazgeçmediklerini söyledi. Temel hizmetler noktasında Muratpaşa'da geniş kapsamlı bir yenilenme çalışması sürdürdüklerini kaydeden Başkan Uysal, "Ama insanların günlük yaşamındaki eşitsizleri düzeltmeyi de hedefledik ve bu amaçla çalışmalar gerçekleştirdik" dedi. Başkan Uysal, insanının mutluluğunu hedef alan bir yerel yönetim anlayışını Muratpaşa'da artık tüm kurumlarıyla yerleştirmeyi başardıklarını da sözlerine ekledi.
Başkan Uysal, ziyarette engelli dernek ve spor kulübüne, kökeni Anadolu'ya dayanan ve en eski spor dallarından birisi kabul edilen bocce oyun toplarını hediye etti. Başkan Uysal, ziyarette derneğin hemen yanı başında bulunan bocce sahasını da yenileyecekleri sözü verdi.
(SÇ-SÇ-Y)

13.01.2017 10:21:54 TSI
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