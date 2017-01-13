13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Müftü Üney'e veda yemeği

13 Ocak 2017 Cuma, 10:25
Müftü Üney'e veda yemeği
Müftü Üney'e veda yemeği

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Müftüsü Ali Üney'in Çanakkale'nin Ezine Müftülüğüne atanması nedeniyle bir veda yemeği düzenlendi.
Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından öğretmenevinde verilen yemeğe Cumhuriyet Başsavcı Selçuk Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Yemekte konuşan Soner Kırlı, ilçede müftülük adına çok güzel çalışmaların yapıldığını belirterek, "Sayın hocamız bizden önce takriben 2,5 yıl kadar da Malazgirt'te hizmet etmişti. Biz yaklaşık 1,5 yıl birlikte çalışma fırsatı bulabildik. Ben Sayın Müftümüze hizmetlerinden dolayı sizler adına teşekkür ediyorum. Bir tarihi ilçeden bir tarihi ile gidiyor. Hocamız Çanakkale'de görev yapacak. Türklerin ilk kalesinden son kalesi olan Çanakkale'ye yolcu edeceğiz. Kendisine ve ailesine mutlu, huzurlu bir hayat sürmesini diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burada gösterdiği üstün başarısını orada da devam ettirmesi dileğiyle Allah yolunu açık etsin" dedi.
Çanakkale Ezine ilçesine tayini çıkan Müftü Ali Üney de, yaklaşık 4 yılını Malazgirt'te geçirmekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu kadar değerli dostlardan ayrılmak, veda etmek oldukça zor. Ancak her şeyin bir sonu var. Ben bunu bir veda görmüyorum. Sanki geçici izine gitmiş gibi hissediyorum. Malazgirt ile olan bağım hiç kopmadan sürekli devam edecek. Sizin gibi değerli dostlardan böyle değerli övgüler almaktan dolayı çok mutluyum. Allah hepinizden razı olsun, haklarınızı helal edin" diye konuştu. Konuşmaların ardından Müftü Ali Üney'e İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
(VE-MSA-Y)

13.01.2017 10:29:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta &quot;Gebe Bilgilendirme Sınıfı&quot; açıldı
YEREL

BULANIK'TA "GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI" AÇILDI
Hasköy'de &quot;Teröre lanet, kardeşliğe davet&quot; mitingi düzenlenecek
YEREL

HASKÖY'DE "TERÖRE LANET, KARDEŞLİĞE DAVET" MİTİNGİ DÜZENLENECEK
Erken doğan kuzular yüzleri güldürdü
YEREL

ERKEN DOĞAN KUZULAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
İHH'dan Halep'e yardım
YEREL

İHH'DAN HALEP'E YARDIM
(Özel Haber) Malazgirt'te babalarının kiloları sayesinde baza üretimine başladılar
YEREL

(ÖZEL HABER) MALAZGİRT'TE BABALARININ KİLOLARI SAYESİNDE BAZA ÜRETİMİNE BAŞLADILAR