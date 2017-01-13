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Müftü Üney'e veda yemeği



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Müftüsü Ali Üney'in Çanakkale'nin Ezine Müftülüğüne atanması nedeniyle bir veda yemeği düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından öğretmenevinde verilen yemeğe Cumhuriyet Başsavcı Selçuk Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Yemekte konuşan Soner Kırlı, ilçede müftülük adına çok güzel çalışmaların yapıldığını belirterek, "Sayın hocamız bizden önce takriben 2,5 yıl kadar da Malazgirt'te hizmet etmişti. Biz yaklaşık 1,5 yıl birlikte çalışma fırsatı bulabildik. Ben Sayın Müftümüze hizmetlerinden dolayı sizler adına teşekkür ediyorum. Bir tarihi ilçeden bir tarihi ile gidiyor. Hocamız Çanakkale'de görev yapacak. Türklerin ilk kalesinden son kalesi olan Çanakkale'ye yolcu edeceğiz. Kendisine ve ailesine mutlu, huzurlu bir hayat sürmesini diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burada gösterdiği üstün başarısını orada da devam ettirmesi dileğiyle Allah yolunu açık etsin" dedi.

Çanakkale Ezine ilçesine tayini çıkan Müftü Ali Üney de, yaklaşık 4 yılını Malazgirt'te geçirmekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu kadar değerli dostlardan ayrılmak, veda etmek oldukça zor. Ancak her şeyin bir sonu var. Ben bunu bir veda görmüyorum. Sanki geçici izine gitmiş gibi hissediyorum. Malazgirt ile olan bağım hiç kopmadan sürekli devam edecek. Sizin gibi değerli dostlardan böyle değerli övgüler almaktan dolayı çok mutluyum. Allah hepinizden razı olsun, haklarınızı helal edin" diye konuştu. Konuşmaların ardından Müftü Ali Üney'e İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

(VE-MSA-Y)



13.01.2017 10:29:21 TSI

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