YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Küçükçekmece İyilik Merkezi' sosyal yardım ve hizmette rekora koşuyor

'Küçükçekmece İyilik Merkezi' sosyal yardım ve hizmette rekora koşuyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Sürdürülebilir projelerle toplumun her kesimine dokunan Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren 'Küçükçekmece İyilik Merkezi' (KİM), son iki yılda her yaştan ihtiyaç sahibi yüz binlerce kişiye yardım ve hizmet sundu. Bu kapsamda 2014-2016 yılları arasında 2 bin 903 kişiye giyim, 2 bin 305 kişiye eşya ve 698 bin 122 kişiye sıcak yemek yardımı yapıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, yardım ve hizmetlerin hız kesmeden artarak devam edeceğini belirtti.

Küçükçekmece Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Küçükçekmece İyilik Merkezi (KİM) aracılılığıyla, 7'den 77'ye herkesin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Son iki yılda 800 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşan Küçükçekmece Belediyesi, sosyal yardım ve hizmet konusunda rekora koşuyor.



"Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"

Son iki yılda yüz binlerce kişiye sosyal yardım ve hizmet sunduklarını söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, belediyemizi sadece altyapı yapan bir birim olarak değil; insanların sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunan, bu konuda görev ve sorumluluklar alan bir hizmet ve yönetim birimi olarak görüyoruz. 2014-2016 yılları arasında bu alanda çok önemli çalışmalara imza attık. Hayırsever vatandaşlarımız ve kurumlarımızın da desteğiyle iki yılda yüz binlerce ihtiyaç sahibine yardımda bulunduk. Gıda, giyim, eğitim, kariyer, istihdam ve psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, toplamda 800 bin adet farklı yardım ve desteklerde bulunduk. 2017'de de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yardımlardan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ilçemizde İstasyon Mahallesi'nde hizmet veren Küçükçekmece İyilik Merkezi'ne başvuruda bulunabilir" ifadelerini kullandı.



700 bine yakın kişiye sıcak yemek

İyilik Merkezi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan yaşlı veya engellilerin bakımlarıyla ilgilenerek, günde iki öğün ve üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Yılın her günü açık yemekhanesi ile ihtiyaç sahiplerine yemek ikram eden İyilik Merkezi, 2014-2016 yılları arasında 698 bin 122 kişiye sıcak yemek sundu. Küçükçekmece Belediyesi Aşevi ise, yakınlarını yitiren 129 bin 720 kişiye 'Taziye Yemeği Hizmeti' sunarak, acılarına ortak oldu. Ayrıca, vatandaşlara ilçede bulunan durak ve meydanlarda, 'Mobil Büfe' aracılığıyla çeşitli ikramlarda bulunulurken, iki yılda 311 bin 810 kişiye mobil büfe hizmeti verildi. Ramazan ve Muharrem aylarında 239 bin 200 kişiye Muharrem iftarı ve ikram hizmeti verildi.



Binlerce ihtiyaç sahibine gıda ve giyim yardımı

İyilik Merkezi ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin ikamet ettikleri adreslerde sosyal inceleme yaparak, uygun görülen miktarda yardımlarını gerçekleştiriyor. İhtiyaç sahiplerine son iki yılda 2 bin 903 kişiye giyim yardımı, 2 bin 305 kişiye eşya yardımı ve 42 bin 997 kişiye gıda yardımı yapıldı. Ayrıca eğitim-öğretim yılı başında, bin 66 öğrenciye eğitim seti yardımı yapıldı.



8 bini aşkın kişiye kariyer ve istihdam danışmanlığı

Küçükçekmece'de yaşayan ve iş hayatına devam etmek isteyen kimseleri işverenlerle buluşturan Küçükçekmece İyilik Merkezi bünyesindeki İstihdam ve Kariyer Merkezi, İŞKUR'a ait iş ve işlemleri de gerçekleştiriyor. İstihdam ve Kariyer Merkezi, İŞKUR'la birlikte yürüttüğü İstihdam için Meslek Edindirme Projesi (İMEP) kapsamında gerçekleştirdiği kurslarla, 2014-2016 yılları arasında 8 bin 98 kişiye eğitim vererek, danışmanlık sundu. Öte yandan bin 270 kişiye mesleki eğitim semineri düzenlenerek, bin 637 kişinin istidam edilmesi sağlandı.



İki yılda 22 bin kişiye psikolojik danışmanlık

Sosyal düzenlemelerin yerel yönetimlerin bir parçası olduğu farkındalığı ile hizmet veren Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi, aile hayatının güçlendirilmesi ve sağlıklı çocuk yetiştirmek amacıyla alanında uzman 9 psikologla, iki yılda 22 bin 178 kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. Ayrıca, Türkiye'de yerel yönetimler çatısı altında kurulmuş ilk kadın konukevi olma özelliğine sahip Küçükçekmece Belediyesi Kadın Konukevi de 1994 yılından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(HB-MK-Y)



13.01.2017 10:30:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER