YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akhisar Belediyespor'a her türlü destek verilecek

Akhisar Belediyespor'a her türlü destek verilecek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı'nda Akhisar'a yapılacak projeler ve Akhisar Belediyespor da konuşuldu. Akhisarspor'un Manisa'yı Süper Lig'de temsil eden tek kulüp olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, kulübe tesis kazandırılması, reklam geliri ve antrenman sahaları konularında gerekli desteği vermeye hazır olduklarının mesajını verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Akhisar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinin mutabakatı gündeme geldi. Akhisar'da Akhisar Belediyesi sorumluluğunda bulunan caddelerin varılan mutabakat sonucunda Büyükşehir Belediyesine devredildiğini belirten Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, güzel bir mutabakat sağlandığını ve ilçelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılabilecek projelerin hayata geçeceğini söyledi. Hızlı, Akhisar Belediyespor'a gelir sağlayan otopark konusunda da çözüm sağlanacağına inandığını ifade etti.



"Her zaman Akhisarspor'un yanındayız"

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve 3 partinin meclis grup başkanvekillerinin kendilerine ziyaretiyle başlayan mutabakat sürecinin olumlu geliştiğini aktaran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Akhisar'da da toplantı yaptık. Vardığımız mutabakat sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Akhisar'a neler yapabilirizi konuştuk. MASKİ kapsamında yağmur sularının ve deplaselerin yapılması yatırımları var. Bu ay içinde orada başlamayı hedefliyoruz. Buna müteakip yol ve cadde iyileştirmeleriyle aydınlatmalarının ve bulvar yenilemelerinin yapılacağı noktalarında tam mutabakata vardık. Akhisarspor Manisa'mızı Süper Lig'de temsil eden tek takımımız. Bunu kimse göz ardı edemez. Bu kulübümüzün otopark gelirleri vardı. Biz bunun yasal bir dayanağa oturması gerektiğini savunuyorduk. Akhisarspor'u hiçbir zaman mağdur etmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Akhisar'da bana tesis yapılabilecek, nizami saha ve halı saha yapılabilecek alan gösterin dedim. Kulüp için yapılabilecek ne varsa yapabileceğimizi belirttim. Biz her zaman Akhisarspor'umuzun yanındayız. Reklam gelirleri noktasında veya tesisleşme noktasında gerekli desteği vereceğiz. Bu böyle biline" diye konuştu.



Başkan Ergün'ün ikinciliğine tebrik

Akhisar Belediyespor Kulüp Başkanı ve Meclis Üyesi Hüseyin Eryüksel de, elbirliğiyle Akhisar'da sporu ve gençliği geliştirecek projelere imza atacaklarını söyledi. CHP Meclis Grup Başkan Vekili Zeki Bilgin de söz alarak destek sözünün kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Bilgin, Başkan Ergün'ün Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları arasında 2'nci olmasından dolayı da tebrik etti. Söz konusu başarının yalnızca kendisinin olmadığını ifade eden Başkan Ergün, daire başkanından, müdürüne ve en küçük çalışanlarına kadar tüm belediye çalışanlarının bunda katkısı olduğunu vurguladı.



Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi

Mecliste Denetim Komisyonu üyeleri seçimi de gerçekleştirildi. AK Parti Grubu'ndan Recep Çimat, İsmail Parmaksız ve Ali Sezer; MHP Grubu'ndan da Süleyman Kahramanlar ve Ziya Elmalı Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından 17 Ocak Salı günü saat 18.30'da toplanmak üzere meclis birleşimine ara verildi.

(SC-Y)



13.01.2017 10:32:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER