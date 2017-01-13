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Antalya'ya 2 yeni ulaşım hattı

13 Ocak 2017 Cuma, 10:30
Antalya'ya 2 yeni ulaşım hattı
- Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda Döşemealtı Ekspres ve Kurşunlu Mezarlığı hatlarını açtı

ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım sisteminin halkın ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 2 yeni ulaşım hattı açtı. Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı Ekspres ve Kurşunlu Mezarlığı hatlarını vatandaşların kullanımına sundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklama ile Döşemealtı Ekspres ve Kurşunlu Mezarlığı hattının açıldığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Bir yandan alçak tabanlı, engelsiz ulaşıma uygun, klimalı otobüslere dönüşüm işlemleri hızla devam etmektedir. Diğer yandan mevcut hatlarımızı ihtiyaçlara daha uygun hale getirme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca ülkemizde bir ilk olarak ilk duraktan Havaalanına aktarmasız tramvay seferlerini gerçekleştirdik. Havaalanına en hızlı, en güvenli ve en konforlu ulaşım tramvaylarımızda gerçekleştirilmektedir. Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için İki Yeni Hat oluşturulmuştur. Birinci hattımız Döşemealtı Ekspres Hattı. Döşemealtı'nda yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızın sabah ve akşam pik saatlerde ekspres seferlerle hızlı ve güvenli olarak tramvay ilk durağımız olan Fatih Tramvay durağına ulaştıracağız. 3. Organize Sanayi durağından başlayacak seferlerimizle 1. ve 2. Organize Sanayi durağı, Uluslararası Antalya Üniversitesi durağı, TOKİ, Döşemealtı ve Yeniköy duraklarından yolcu alıp Fatih Tramvay durağına getirecektir. Aynı şekilde Fatih durağından 3.Organize Sanayi durağına ekspres yolcu taşınacaktır. Bu seferlerimiz sabah 06.00- 10.00 saatleri ile akşamüzeri 16.00-20.00 saatleri arası her on beş dakikada bir olarak gerçekleşecektir."
İkinci hattın Kurşunlu Mezarlığı hattı olduğu ifade edilen açıklama şu şekilde devam etti:
"Tramvayımızın Serik Caddesi üzerindeki Kurşunlu durağından hareket edip, Isparta yolu üzerindeki iki ana durak ile Kurşunlu Şelale durağında yolcu alan ve Kurşunlu Mezarlığı'na ulaşan bir hattımız da bugün itibarıyla hizmete sunulmuştur. Bu otobüslerimiz aynı şekilde Kurşunlu Mezarlığı'ndan yolcu alıp Kurşunlu tramvay durağına gidecektir. Her gün saat 08.00 -18.00 arasında seferler saatte bir olarak gerçekleştirilecektir."

Toplu ulaşım'da 'Kullan At' kartı satılacak
Antalyalıların zaman zaman yanlarında Antalya kartlarının bulunmaması ya da kartlarında bakiyelerinin yetersiz olması nedeniyle araç içinde zorluk yaşadıkları ifade edilen açıklama şu şekilde son buldu:
"Gerekse kentimize ziyaret amaçlı gelen misafirlerimizin kart merkezlerini bilememesi nedeniyle toplu ulaşımı kullanmakta sıkıntı çektikleri anlaşılmıştır. Özellikle taşımacı esnafımız ve şoförlerimiz kartı veya bakiyesi olmayan yolcularımızla sorun yaşamaktadırlar. İşte bu soruna çözüm amacıyla 16 Ocak 2016 gününden itibaren otobüs şoförleri tarafından araç içine 'Kullan At' biletlerin satışına başlanacaktır. Kartların Araç İçi Satış Bedeli 6 TL olacaktır. Kullan-at kartlarımızın, diğer tüm bayilerimiz ve satış noktalarımız ile kart satış ve dolum makinelerimizde 5 TL'den satışı devam etmektedir. Kısacası fiyat artırma söz konusu olmayıp sadece araç içinde şoförler tarafından temin edilecek kartlar 6 TL olacaktır. Bilindiği üzere kartların 0.80 TL'si kart maliyet bedeli olup içinde 4.20 lira biniş bedeli yüklüdür. Yani iki biniş imkanı mevcuttur. Araç içinde satılacak kartlarda da 4.20 lira yüklüdür. Bunlar da iki biniş için imkan vermektedir. Kullan-at biletlerimize bayilerden her seferinde en fazla 10 lira olmak üzere 4 kez yükleme yapılabilir ve içinde bakiye kalır ise bir tam biniş ücretine kadar tamamlama dolumu yapılıp kullanılabilir. Kullan-at biletlerde indirim ve aktarma indirimi uygulanamamaktadır. Seferlerimizin halkımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Bu nedenle esnafımız ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından işbu açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur."
(AA-SÇ-Y)

13.01.2017 10:34:13 TSI
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