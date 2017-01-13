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Buca'nın tarihine ışık tutan çalışma

13 Ocak 2017 Cuma, 10:30
Buca'nın tarihine ışık tutan çalışma
Buca'nın tarihine ışık tutan çalışma

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde, arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında tarihi M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan arkeolojik ve mimari kalıntılar tespit edildi.
Kentin tarihsel geçmişini ve arkeolojik değerlerini ortaya çıkarmak için harekete geçen Buca Belediyesi, ilçe tarihinin ilk arkeolojik yüzey araştırmasını tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma çalışmalarında, ilçenin çeşitli noktalarında çok değerli taşınmaz kültür varlıkları tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kazım Öz tarafından yürütülen yüzey araştırmasında, ilçe merkezi başta olmak üzere Kaynaklar, Kırıklar ve Belenbaşı mahallerinde çok sayıda antik dönem kalıntısına rastlandı.

İzinden sonra kazı çalışmaları başlayacak
Arkeolojik ve mimari kalıntıların Arkaik Dönemden (MÖ. 6. yüzyıl) başlayarak Geç Osmanlı Dönemine (19. yüzyıl) kadar geniş bir zaman dilimine ait olduğu tespit edildi. Yüzey araştırması sonucunda ayrıca, Buca'nın yoğun bir yerleşim bölgesi olduğu, İzmir'in savunması ve ticaretinde önemli yer tuttuğu tespit edildi. Kentte gerçekleştirilen ilk yüzey araştırması olan çalışma ile Kızılçullu Su Kemerleri başta olmak üzere daha önceden tescili yapılmış veya şimdiye kadar hiç çalışılmamış anıt ve sit alanlarında detaylı incelemeler de gerçekleştirildi.
Buca Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışma sonuçlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulduğu, gerekli izinlerin alınması durumunda en kısa sürede kazı çalışmalarına başlanacağı bildirildi.
(HG-Y)

13.01.2017 10:34:15 TSI
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