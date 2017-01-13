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5. Kuşadası Balık Avı Turnuvası 8-9 Nisan'da yapılacak



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - 5. Kuşadası Balık Avı Turnuvası 8-9 Nisan tarihleri arasında Kuşadası'nda yapılacak.



Dört yıldır yapılarak geleneksel hale gelen turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından katılacak yarışmacıların yanı sıra, Kıbrıs, Belçika ve Yunanistan'ın Sisam adasından başvurular yapıldı. değişik il ve ilçelerinden katılan yarışmacıların yanı sıra yurt dışından da katılımlar olacak. Kıbrıs, Belçika ve Yunanistan'a ait Samos Adasından da katılımcıların olacağı turnuvaya seksen kişi katılacak. Kuşadası Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Vedat Kazancıoğlu, Kuşadası Balık avı turnuvasına yurt dışından da yaklaşık 80 kişinin katılımını beklediklerini belirterek, " Duyurusunu kısa süre önce turnuvaya şu ana kadar toplam 2 bin 124 kişi başvurdu. Turnuva çocuklar, bayanlar ve erkekler olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Yarışma sonunda dereceye girenler hem ödül hem de hediye kazanacak. Hedefimiz Amatör Balıkçılığın sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması. Artık geleneksel bir yarışma halini aldı ve hem yurt içinde hem de yurt dışında örnek alınmaya başlandı. Bundan da gurur duyuyoruz " dedi.

(ZH-MB-Y)



13.01.2017 10:38:58 TSI

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