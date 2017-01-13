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"İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" Aydın'daki Sahiplerini Buldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Aydın İl Başkanlığıca düzenlenen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdikleri dik duruşları nedeniyle aralarında İHA Aydın Bölge Müdürlüğü ve Aydın İl Temsilcliği'nin yanı sıra Aydın'da yayın yapan gazete ve internet sitelerine de şilt verildi. Aydın Gazeteciler Cemiyetine ise Plaket sunuldu.

Aydın Muğla Yolu Üzerinde düzenlenen tören Bem-Bir Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül'ün ev sahipliğinde gerçekleşti. Memur-Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı sendika başkanlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, davetliler ve Aydın'da görev yapan gazeteciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Bem-Bir-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, tüm gazetecilerin önceki gün kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek 15 Temmuz girişimi gecesi ve sonrasında ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da görev yapan basın mensuplarının büyük bir kararlılık gösterdiğini ifade etti. Başkan Aygül, "Bem-Bir-Sen 23. Kuruluş Yıldönümü ve İbrahim Keresteci" geleneksel ödüllerinde bu yıl 15 Temmuz'da basının fedakar ve dik duruşun ele alındığını kaydetti.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Bem-Bir-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, "Darbe gecesinin ilk anından itibaren vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü sağlayan Aydın'ın darbe girişimine karşı dik duruşunu büyük bir özveriyle dünyaya servis eden ilimizin fedakar basınına ve mensuplarına huzurlarınızda Bem-Bir-Sen adına şükranlarımı sunuyorum. Vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Törende Aydın Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere İhlas haber Ajansı, Anadolu Ajansı ve ildeki bazı yerel gazete ve internet sitelerinin temsilcilerine şilt sunuldu.

(İK)



13.01.2017 10:39:42 TSI

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