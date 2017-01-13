armaris'te şiddetli fırtına hasarsız atlatıldı

Marmaris'te şiddetli fırtına hasarsız atlatıldı
(Fotoğraflı)
Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Marmaris'te Salı gününün ilk saatlerinde başlayarak 24 saat sonra etkisini kaybeden, saatteki hızı 26 kilometreyi aşan fırtına sırasında ve sonrasında Temizlik İşleri ekipleri yoğun mesai yaptı.
Yürüyüş yolu, ana cadde ve sahilde temizlik çalışması yapan ekipler fırtınayla kırılan ağaç dalları, yağmur suyu kanallarını tıkayan çöpler ve dere yataklarında biriken atıkları temizleyerek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasını önledi. Sabah saat 05.00'da başlayan ve 4 kilometrelik alanda devam eden çalışmalar gün boyu sürdü.
(VE-MB-Y)
13.01.2017 10:40:29 TSI
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