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SANKO üniversitesi ile empati'den halka açık konferans

13 Ocak 2017 Cuma, 10:36
SANKO üniversitesi ile empati'den halka açık konferans
SANKO üniversitesi ile empati'den halka açık konferans
- ABD Pıttsburgh üniversitesinden prof. Dr. Atilla Soran:
- "Meme kanseri, kadın kanserleri arasında 151 ülkede en sık görülen kanser türüdür"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - ABD Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi Cerrahi Onkoloji Departmanı Meme Hastalıkları Ünitesi Meme Hastalıkları Klinik Araştırmalar Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran, meme kanserinin, kadın kanserleri arasında 151 ülkede en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Atilla Soran, SANKO Üniversitesinin, Avrupa ve ABD'de akademik çalışmalarını sürdüren başarılı Türk bilim insanlarını konuk ederek gerçekleştirdiği halka açık konferanslar kapsamında, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği işbirliğiyle Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde 'Meme Kanseri; Korunma ve Güncel Tedavi' konusunu anlattı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Zeynep Konukoğlu, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meme kanseri, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda atılması gereken en önemli adım meme kanseri hakkında bilinçlenmek ve etrafımızdakileri de bilinçlendirmektir" dedi.
Erken tanı ve doğru teşhis ile tamamen tedavi edilebilen bu hastalıkla ilgili farkındalığın artırılması yolunda daha çok çaba gösterilmesi gerekliliğinin altını çizen Konukoğlu, "Korkma, farkında ol; geç kalma diye özetleyebileceğimiz bu bilinç halkasına destek vermek ve değerli tecrübelerini bizlerle paylaşmak üzere aramızda bulunan Prof. Dr. Atilla Soran'a çok teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı günler diliyoruz" ifadelerini kullandı. SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında, toplum sağlığına yönelik bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.
Prof. Dr. Sınav, "Üniversitelerin birçok görevi vardır. Eğitim ise bunlardan sadece biridir. Bizim gibi sağlık üniversiteleri, kaliteli sağlık hizmeti verirler ki, biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Her ay düzenli olarak yurt dışında alanında çok önemli başarılar kazanan Türk bilim insanlarını davet ederek sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bilim üretmek istiyorsanız, bilimin üretilebildiği iklimde yaşamanız gerekiyor. İşte SANKO Üniversitesi olarak, o iklimi burada yaratmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğimizi Empati Derneği ile gerçekleştirdik, bu da ayrı bir önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Atilla Soran
Prof. Dr. Atilla Soran da 2015 yılında dünyada bir milyon 700 bin üzerinde kadında meme kanseri teşhis edildiğini, 560 binin üzerinde kadının da yaşamını meme kanseri nedeniyle yitirdiğinin tahmin edildiğine vurgu yaparak konuşmasına başladı. Soran, gelişmiş ülkelerdeki meme kanseri farkındalığı ile korunma ve tarama programlarının yaygınlığının, erken teşhis ve tedavi sayesinde ve güncel - gelişmiş- kanıta dayalı tedavi yöntemlerinin kullanılması ile 5 yıllık ortalama yaşam süresinin yüzde 90'ın üzerine çıktığını anlatırken, "Buna karşılık gelişmemiş ülkelerde meme kanseri ölüm oranı yüksek seyretmektedir" uyarısını yaptı. Gelir dağılımındaki dengesizliğinin yanı sıra, meme kanseri başta olmak üzere tüm kanserlere karşı farkındalığın ve Ulusal Kanser Programlarının yetersizliğinin gelişmemiş ülkelerde başlıca sorun olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Soran, "Kanserden korunma hakkında yetersiz bilgi, farkındalığın eksikliği, teşhis ve tedaviye ulaşamama veya güncellenmiş teşhis ve tedavinin yöntemlerinin uygulanabilir olmaması, bunların denetlenememesi ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını takip eden multidisipliner meme merkezlerinin yetersizliği, gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerdeki meme kanserini yakalama ve ölüm oranları arasındaki farka neden olmaktadır. Meme kanseri farkındalığını artırmak için çok çaba göstermeliyiz.Tüm kadınlarımızın gelişmiş ülkelerdeki hemcinsleri ile aynı haklara sahip olmaları gerçeğinden hareketle vakit kaybedilmeksizin,meme hastalıkları uzmanları yetiştirmeli ve bunların hizmet verebilecekleri tam donanımlı, multidisipliner yaklaşımı amaç edinmiş, kalite kontrolü yapılabilen meme merkezlerini zaman geçmeksizin oluşturmalıyız" diye konuştu.
Sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan, Prof. Dr. Soran'a, hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi.
(SD-Y)

13.01.2017 10:40:49 TSI
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