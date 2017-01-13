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Bitlis Devlet Hastanesinde kozmetik işlemleri yapılmaya başlandı

13 Ocak 2017 Cuma, 10:36
Bitlis Devlet Hastanesinde kozmetik işlemleri yapılmaya başlandı
Bitlis Devlet Hastanesinde kozmetik işlemleri yapılmaya başlandı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, özel klinik ve muayenehanelerde yapılan kozmetik işlemlerin artık hastanede de yapıldığını söyledi.
Daha önce özel klinik ve muayenehanelerde yapılan kozmetik işlemlerin artık birçok devlet hastanesinde yapıldığını ve Bitlis Devlet Hastanesinde de yapmaya başladıklarını belirten Dr. Bağlam, polikliniklere başvuran hastaların önemli bir oranında kozmetik problemleri görüldüğünü ifade etti. Bağlam, "Bu problemler arasında yüz lekeleri, saç dökülmesi, cilt kırışıklıkları ve yaşa bağlı doku kayıpları görülüyor. Bu yakınmalara yönelik gerekli tedaviler Bitlis Devlet Hastanesinde uzman doktorlar tarafından yapılmakta olup, bu tedaviler arasında botoks, dolgu, mezoterapi, kimyasal peeling ve Platelet Rich Plazma (PRP) bulunmaktadır" dedi.
Dr. Bağlam, ehil olmayan ellerde yapılan işlemler sonrası birçok sıkıntıyla karşılaşıldığını belirterek, "Kozmetik işlemler; ciddi ve uzmanlık gerektiren uygulamalar olup, dermatoloji veya plastik cerrahi uzmanları tarafından klinik veya muayenehane şartlarında uygulanması gerekiyor. Kozmetik işlemleri SGK tarafından karşılanmıyor. Ancak devlet hastanelerinde fiyatlar hem daha uygun hem de aynı zamanda hastane şartları daha da güvenilir" şeklinde konuştu.
(VO-MSA-Y)

13.01.2017 10:41:01 TSI
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