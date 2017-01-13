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Ahmet Eşsiz: Bir ülke mühendis ve mimarlarının omuzlarında yükselir



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet Hamdi Nayir, Mimar ve Mühendisler Grubu Kütahya İl Temsilciliği'ni kabul etti.

Vali Nayir'in makamındaki ziyarette, Mimar ve Mühendisler Grubu Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Eşsiz ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

MMG'nin faaliyetleri hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir'e bilgiler veren Ahmet Eşsiz, "Derneğimizin amacı; grubumuz üyeleri arasında mesleki dayanışmayı tesis etmek, üyelerimizin ve toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmesine katkı sağlamaktır. 'Bir ülke mühendis ve mimarlarının omuzlarında yükselir' sloganıyla çıktığımız yolda Kütahya için önemli projeler sunmak ve faydalı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Heyete teşekkür eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya için yapılacak her çalışma için gereken desteğin verileceğini söyledi.(EFE)



13.01.2017 10:41:58 TSI

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