13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ahmet Eşsiz: Bir ülke mühendis ve mimarlarının omuzlarında yükselir

13 Ocak 2017 Cuma, 10:37
Ahmet Eşsiz: Bir ülke mühendis ve mimarlarının omuzlarında yükselir
Ahmet Eşsiz: Bir ülke mühendis ve mimarlarının omuzlarında yükselir

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet Hamdi Nayir, Mimar ve Mühendisler Grubu Kütahya İl Temsilciliği'ni kabul etti.
Vali Nayir'in makamındaki ziyarette, Mimar ve Mühendisler Grubu Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Eşsiz ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
MMG'nin faaliyetleri hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir'e bilgiler veren Ahmet Eşsiz, "Derneğimizin amacı; grubumuz üyeleri arasında mesleki dayanışmayı tesis etmek, üyelerimizin ve toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmesine katkı sağlamaktır. 'Bir ülke mühendis ve mimarlarının omuzlarında yükselir' sloganıyla çıktığımız yolda Kütahya için önemli projeler sunmak ve faydalı olmak istiyoruz" diye konuştu.
Heyete teşekkür eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya için yapılacak her çalışma için gereken desteğin verileceğini söyledi.(EFE)

13.01.2017 10:41:58 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilal Şenel: Bölgemizin turizm potansiyelleri insanlığın hizmetine sunmalıyız
YEREL

BİLAL ŞENEL: BÖLGEMİZİN TURİZM POTANSİYELLERİ İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNMALIYIZ
Yaban hayvanlarına yiyecek
YEREL

YABAN HAYVANLARINA YİYECEK
İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibinin zorlu eğitimi
YEREL

İHH TAVŞANLI ARAMA KURTARMA EKİBİNİN ZORLU EĞİTİMİ
Simav'a engelliler için TOKİ projesi
YEREL

SİMAV'A ENGELLİLER İÇİN TOKİ PROJESİ
Zabıta ekiplerinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği
YEREL

ZABITA EKİPLERİNDEN SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK DESTEĞİ
Hisarcık'ta öğretmenlerin içinde bulunduğu 4 araç yolda mahsur kaldı
YEREL

HİSARCIK'TA ÖĞRETMENLERİN İÇİNDE BULUNDUĞU 4 ARAÇ YOLDA MAHSUR KALDI
Başkan Kamil Saraçoğlu'ndan 'kan bağışı kampanyası'na destek
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU'NDAN 'KAN BAĞIŞI KAMPANYASI'NA DESTEK
AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan: Milletin kürsüsünü işgal ettirmedik, ettirmeyeceğiz
YEREL

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN: MİLLETİN KÜRSÜSÜNÜ İŞGAL ETTİRMEDİK, ETTİRMEYECEĞİZ
Tavşanlı'da köpeklerin soğuktan ve açlıktan öldüğü iddiası
YEREL

TAVŞANLI'DA KÖPEKLERİN SOĞUKTAN VE AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ İDDİASI
Şaphane Meslek Yüksekokulu TBMM'ye teknik gezi düzenledi
YEREL

ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU TBMM'YE TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ
Ahmet Acar: Sürdürülebilir çevre politikalarına çok önemli katkılar sağlıyoruz
YEREL

AHMET ACAR: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKALARINA ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYORUZ
Ayakkabı tamircileri MOBESE kameraları istiyor
YEREL

AYAKKABI TAMİRCİLERİ MOBESE KAMERALARI İSTİYOR
Kütahya beyaza büründü
YEREL

KÜTAHYA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar Hisarcık çiftçisinin yüzünü güldürdü
YEREL

KAR HİSARCIK ÇİFTÇİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Vali, Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti
YEREL

VALİ, SOSYAL BİLİMLER LİSESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Yasin Demirci'den Olağan Genel Kurul'a davet
YEREL

YASİN DEMİRCİ'DEN OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET
Aç güvercinler yiyecek bulma telaşında
YEREL

AÇ GÜVERCİNLER YİYECEK BULMA TELAŞINDA