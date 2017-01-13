YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüksekova'daki iş yerlerinde kapsamlı denetim çalışması

Yüksekova'daki iş yerlerinde kapsamlı denetim çalışması



(Fotoğraflı)



Erkan Çapraz

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerleri denetlendi.

Ekipler; ilçedeki kafeler, imalathaneler, fırınlar ve lokantaları denetleyerek eksiği bulunan iş yerlerine uyarılarda bulundu. Gıda satışı ve üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetimler esnasında marketlerde satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri incelenirken, fırınlarda ise ekmeğin gramajı ve fırınların imalathane bölümleri kontrol edildi. Uygulamanın her hafta rutin olarak yapılacağı belirtildi.

(EÇ-MSA-Y)



13.01.2017 10:42:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER