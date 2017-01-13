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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Yüksekova'daki iş yerlerinde kapsamlı denetim çalışması

13 Ocak 2017 Cuma, 10:38
Yüksekova'daki iş yerlerinde kapsamlı denetim çalışması
Yüksekova'daki iş yerlerinde kapsamlı denetim çalışması

(Fotoğraflı)

Erkan Çapraz
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerleri denetlendi.
Ekipler; ilçedeki kafeler, imalathaneler, fırınlar ve lokantaları denetleyerek eksiği bulunan iş yerlerine uyarılarda bulundu. Gıda satışı ve üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetimler esnasında marketlerde satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri incelenirken, fırınlarda ise ekmeğin gramajı ve fırınların imalathane bölümleri kontrol edildi. Uygulamanın her hafta rutin olarak yapılacağı belirtildi.
(EÇ-MSA-Y)

13.01.2017 10:42:22 TSI
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