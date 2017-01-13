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Zabıta ekiplerinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde belediye zabıta ekipleri sokak hayvanlarına kış koşullarında yiyecek desteği sağlıyor.

Tavşanlı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri her yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarında sokak hayvanlarına yiyecek desteği sağlıyor.

Kar yağışı sonrası hemen hemen her gün çevredeki arazilerde bulunan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktıklarını ifade eden ekipler bundan sonra da yiyecek desteği vermeye devam edeceklerini kaydettiler.

İlçedeki duyarlı vatandaşlar evlerinin önüne yemek kapları ve su kapları bırakarak bunları sık sık değiştirerek tazeliyor.

Gece geç saatlere kadar hayvanların yiyebileceği çeşitli yiyecekleri araziye götüren zabıta ekipleri vatandaşların da bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler. (Tİ - EFE)



13.01.2017 10:43:04 TSI

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