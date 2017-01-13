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Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara'da 2016 yılının en başarılı ilçe başkanı oldu



(Fotoğraflı)



Goncagül Özcan

ANKARA (İHA) - Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gezici Araştırma Şirketi tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen bağımsız anket çalışmasında Ankara'da 2016 yılının en başarılı ilçe başkanı oldu.

Sincan Belediye Başkanı Tuna, "Gezici Araştırma Şirketi" tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen, bağımsız anket çalışmasında Ankara'da 2016 yılının en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. Tuna, Türkiye genelindeki listede ise 7'nci sırada yer aldı.

Gezici Araştırma Şirketi tarafından Türkiye genelinde 8 bin 762 kişiye 'Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları' soruldu. Ankara'da zirvedeki isim ise Sincan Belediye Başkanı Tuna, en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. Tuna, Türkiye genelindeki sıralamada ise 7'nci sırada yer aldı. Sincan'da yaptığı tüm çalışmalarla halkın takdirini kazanan Tuna, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gayretimiz Sincan'ımızı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek. Bu yöndeki çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla istişare halindeyiz, yalnızca işimize odaklanıyoruz" ifadesini kullandı. Tuna oyları ile ismini zirveye taşıyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Tuna 2017 yılı için hazırladığı projelerle önümüzdeki yıl da zirveye talip olduğuna işaret etti. Bu yıl Sincan adeta dev bir açık hava şantiyesine dönecek. Başta Devlet Hastanesi ve Yenikent Banliyösü olmak üzere dev projelerin yapımına başlanacak. 2 Bin 200 kişilik kapalı spor salonundan, Çayyolu metrosunun Temelli'ye kadar uzatılması ile ilgili çalışmalar da Sincan'a değer katacak diğer projeler arasında.

(GNC-ÖK-Y)



13.01.2017 10:43:49 TSI

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