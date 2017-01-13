YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erken doğan Eliz Sara bebek, Salihli'de hayata tutundu

Erken doğan Eliz Sara bebek, Salihli'de hayata tutundu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'da Sevil-Halil Türk çiftinin 24 haftalıkken 890 gram ağırlığında dünyaya gelen ve ismini Eliz Sara verdikleri bebekleri, Salihli'de özel bir hastanede hayata tutundu.

Riskli gebelik nedeniyle Manisa'dan Salihli Özel Medigüneş Hastanesine tedavi için giden 7 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Türk (31), 24 aylıkken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Süleyman Portakal tarafından gerçekleştirilen operasyonla, sezaryen ameliyatı ile 890 gram ağırlığındaki Eliz Sara bebeği dünyaya getirdi. Erken doğum nedeniyle tedavi görmesi gereken Eliz Sara bebek Salihli'de 3. seviye yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Zehra Tiryaki, Dr. Sabri Boyacı ve Dr. Şakir Apaydın kontrolünde işleyen tedavi sürecinin ise 80 gün sürdüğünü ifade eden Dr. Apaydın, Eliz Sara bebeğin 2 kilo 100 gram ağırlığında sağlıklı olarak taburcu edildiğini söyledi. Dr. Apaydın "Önemli olan bebeği sağlıklı bir şekilde yaşatmaktı. Bizde hastane olarak bunu gerçekleştirdik" dedi. 80 günlük tedavi sürecinin ardından Eliz Sara bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden baba Halil Türk ise "24 aylık bebeğimizi 80 günlük tedavinin ardından, sağlık bir şekilde bize teslim ettiler. Bizlere bu duyguyu yaşatan hastane doktorlarına ve personeline çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

80 günlük tedavinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu olan Eliz Sara bebeği ziyaret eden Hastane Başhekimi Op. Dr. Seçkin Meriçeli'de anne Sevil ve baba Halil Türk'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, Eliz Sara bebeğe de uzun ömür diledi.

(BA-AY-Y)



13.01.2017 10:42:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER