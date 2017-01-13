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Soğuk hava pazarı da vurdu



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Kapalı Pazar Yeri esnafını vurdu. Dün birçok esnaf tezgah açamazken, açanlar da sebze ve meyvelerin soğuk hava nedeniyle pahalı olması ve pazarın boş kalması nedeniyle para kazanamadı.

Pazaryeri esnafından meyve-sebze satıcısı Ayhan Çaçan, soğuk havanın kendilerini çok kötü etkilediğini belirterek, "Zarar ediyoruz, karı geçtik masrafımızı bile çıkarmakta zorlanıyoruz" dedi.

Bir diğer meyve-sebze satıcısı Muzaffer Bulan ise, "Soğuk havadan dolayı bir haftadır pazara çıkmıyoruz. Ekonomi kötü, işlerimiz kötü, masraflar yüksek, gelirimiz giderimizi karşılamıyor" diye konuştu.

Kış aylarının vazgeçilmezi bere, atkı ve eldivenlerin satıldığı tezgah sahibi ise müşterilerin alışveriş merkezlerini tercih ettiğini ve bundan dolayı işlerinde herhangi bir yoğunluk olmadığını dile getirdi. Bazı satıcılar soğuk havadan dolayı ürünlerinin zarar görmemesi için ürünlerinin üzerini poşetler ile kapattı.

Esnaf, kardan dolayı bütün sebze ve meyve fiyatlarında bir artış yaşandığını ve havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların tekrar düzeleceğini ifade etti. Pazarda domatesin kilosu 5 lira, çeri domatesin kilosu 7 lira, mandalinanın kilosu 4 lira, biberin kilosu 6 lira, ayvanın kilosu 4 lira, elmanın kilosu 5 liradan satılıyor.

Çerkezköy Belediyesi ekipleri, de pazar esnafının ve vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için buz tutan pazar içindeki yola tuz serpti.

(UA-MEF-Y)



13.01.2017 10:44:36 TSI

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