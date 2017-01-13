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Öğrencilere giyecek yardımı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - AK Parti Adana İl Kadın Kolları, öğrencilere giyecek yardımında bulundu.

Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı, Genel Merkez Kadın Kolları tarafından ülke genelinde sürdürülen 'Sevgi Yolu Projesi'ne destek vermeye devam ediyor.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, başkan yardımcıları Ali Sorar, Mehmet Ali Özmansur, Hasan Dönmez, yönetim kurulu üyesi Abdulbasit Aksoy, Aladağ İlçe Başkanı Adem Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Başkan Yardımcıları Züleyha Kara, Elif Pınar Aybay, Aladağ İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gümüş proje kapsamında Aladağ İlçesi Ceritler Mahallesi C. Necati Özsırkıntı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere mont, kazak, bot, kaşkol ve çorap yardımında bulunan il ve ilçe başkanlarıyla başkan yardımcıları, çocukları kendi elleriyle giydirdi.

Devam eden proje kapsamında geçen hafta da Karaisalı Etekli Mahallesi Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz İlkokulu öğrencilerine mont, kazak, bot, kaşkol ve çorap yardımında bulunulmuştu.

(ELF-Y)



13.01.2017 10:43:35 TSI

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