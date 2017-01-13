Başkan Kayda'dan öğrencilere yemek sürprizi
(Fotoğraflı)
Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, okullar arası turnuva maçları için Kula'dan Salihli'ye gelerek yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğrencileri öğle yemeğinde ağırladı.
Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullar arasında düzenlenen turnuva maçları için Salihli'ye geldi. Kula'da başlayan yoğun kar yağışı yüzünden geri dönemeyen öğrencilere sahip çıkan Başkan Kayda, tüm kafileye öğle yemeği sürprizi yaptı. Kendilerine sahip çıkarak yemekte ağırlayan Başkan Kayda'ya teşekkür eden öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.
(BA-SC)
13.01.2017 10:44:50 TSI
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