13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Keçiören'deki Halep Evi, savaşın acılarını gözler önüne seriyor

13 Ocak 2017 Cuma, 10:41
Keçiören'deki Halep Evi, savaşın acılarını gözler önüne seriyor
Keçiören'deki Halep Evi, savaşın acılarını gözler önüne seriyor

(Fotoğraflı)

Goncagül Özcan
ANKARA (İHA) - Keçiören Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Suriye'deki iç savaşı yaşayan insanların dramını Keçiören'e taşıdı.
Suriye'de yaşanan savaş acılarına ve Suriyeli mültecilerin çektiği zorluklara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kurulan Halep Evi'nin açılışına, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak katıldı.
TÜGVA, Keçiören Belediyesi'nin de işbirliğiyle 'Halep'de Birkaç Dakika' adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, Suriye'deki savaşın yol açtığı insanlık dramını topluma daha iyi anlatabilmek için Halep Evi inşa edildi. Kalaba Kent Meydanı'nda kurulan Halep Evi'nin açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Ak'ın yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Tunçbilek, TÜGVA Keçiören Şube Başkanı Yusuf İslam Ak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan TÜGVA Keçiören Şube Başkanı Yusuf İslam Ak, Suriye'de 6'ncı yılına giren iç savaş nedeniyle 4,8 milyon Suriyelinin komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını söyledi.
"İki ülke arasında ensar-muhacir kardeşliği tüm güzellikleriyle yaşanmaktadır"
Savaşta en az 400 bin Suriyelinin de yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Ak, "Yaşanılan bu süreçte Türkiye ise yaklaşık 4 milyon Suriyeliye 'Açık Kapı Politikası' uygulamış, savaştan kaçan mazlumları bağrına basmıştır. Tarihi bağları son derece güçlü olan iki ülke arasında ensar-muhacir kardeşliği tüm güzellikleriyle yaşanmaktadır" ifadesini kullandı.
Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin başta geçim sıkıntısı olmak üzere çok sayıda sorunla mücadele ettiklerini belirten Ak, "Suriye meselesinde aziz milletimizin gösterdiği merhamet ve azim tarihimizin şanlı sayfaları arasında yerini alacaktır. Ülkemiz sınırları içerisinde oluşturulan yardım ağı ve imkanlar ihtiyaç sahiplerine ivedilikle ulaşmaktadır. Üretimi bitme noktasına gelen, ticari hayatın durduğu Suriye'de ise yaşam şartları her geçen gün zorlaşmaktadır. Dolayısıyla şu an Suriye'de bulunan yaklaşık 14 milyon insan için her yeni gün bir öncekinden daha çetin geçmektedir. En temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale gelen toplum ölümle ve açlıkla pençeleşmektedir" diye konuştu.
"Ümmet olabilmenin gerekliliklerinden bir tanesi de empati kurabilmektir"
TÜGVA'nın 'Halep'de Birkaç Dakika' projesiyle o coğrafyanın şartlarını, karşılaşılan zorlukları resmedebilmek adına, oraların imkanlarını kendi insanlarımıza daha net aktarabilmek için küçük bir Halep evi inşa ettiğini kaydeden Yusuf İslam Ak, "Bu proje ile ülkemize sığınmış olan ve dönecekleri günün hayaliyle yaşayan Suriyelilerin ne şartlarda buraya geldiklerini ve döndüklerinde kendilerini neyin beklediğini canlandırmak istedik. Ümmet olabilmenin gerekliliklerinden bir tanesi de empati kurabilmektir. TÜGVA Keçiören temsilciliği olarak Allah'ın bize bu zaman ve coğrafyada yüklediği yükümlülüklerden biri olan yardım vazifesini yerine getirmek çabasındayız. Çıktığımız yolda bizlere desteklerini esirgemeyen Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak'a ve Başkanımızın şahsında belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye Gençlik Vakfı Keçiören Şubesi ve Keçiören Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı bu projeye tüm halkımızı davet ediyorum" açıklamasını yaptı.
"Bu savaş Türkiye'yi de yakından etkileyen bir savaş oldu"
Ak ise, 6 yıl önce Suriye'de kirli bir savaşın başladığını belirterek, "Bu savaş Türkiye'yi de yakından etkileyen bir savaş oldu. Çocuk, kadın, yaşlı ölümden kurtulmak için ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Ülkemizde 3,5 milyon mülteci kardeşimizi misafir ediyoruz. Halep'te insanların hangi şartlar altında yaşadıklarını göstermek için bu evin açılışını yapıyoruz" dedi.
AK Parti teşkilatlarının, STK'ların ve belediyelerin sürekli olarak düzenledikleri kampanyalarla Suriye'ye yardım gönderdiklerini hatırlatan Ak, "Vatandaşlarımız oranın şartlarını aynen yansıtan bu evi gördüğü zaman bir sobanın, bir battaniyenin ve gıda malzemelerinin orada yaşamaya çalışan insanlar için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamış olacaklar. Sınırımızın ötesinde yaşanan insanlık dramını birkaç dakikalığına da olsa vatandaşlarımıza yaşatmak ve onları daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla kurulan bu ev için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Halep Evi'nin içi ve bahçesi gezildi. Evin içerisinde bulunan kuru ekmek, yıkılmış ve pencereleri bile olmayan bir oda içerisine konulmuş bulunan yataklar ve bahçeye düşmüş olan bombanın izleri, temsili evi gezenlerin gözyaşlarını tutamamasına ve duygusal anlar yaşamasına sebep oldu.
(GNC-ÖK-Y)

13.01.2017 10:45:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tayland Kralı'nın anayasa değişikliği talebi kabul edildi
YEREL

TAYLAND KRALI'NIN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ KABUL EDİLDİ

Kandil'e düzenlenen hava harekatı
YEREL

KANDİL'E DÜZENLENEN HAVA HAREKATI

Atletler İstanbul'da piste çıkacak
YEREL

ATLETLER İSTANBUL'DA PİSTE ÇIKACAK
TZOB Genel Başkanı Bayraktar:
YEREL

TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR:
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama kurası çekildi
YEREL

ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINLARININ ATAMA KURASI ÇEKİLDİ
Güreşte Türkiye Şampiyonası heyecanı
YEREL

GÜREŞTE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HEYECANI

Özel okullara güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi
YEREL

ÖZEL OKULLARA GÜVENLİK KAMERASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;2017 yılı büyümesinden son derece ümitliyim, Orta Vadeli Program hedeflerimizi tutturma konusunda oldukça olumluyum.&quot;
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "2017 YILI BÜYÜMESİNDEN SON DERECE ÜMİTLİYİM, ORTA VADELİ PROGRAM HEDEFLERİMİZİ TUTTURMA KONUSUNDA OLDUKÇA OLUMLUYUM."
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: &quot;Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi koymuyoruz. Tatil tatildir. Şubat'tan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi edecekler.&quot;
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: "YARIYIL TATİLİNDE TELAFİ EĞİTİMİ KOYMUYORUZ. TATİL TATİLDİR. ŞUBAT'TAN SONRA OKUL SÜRECİ BAŞLAYACAK. ÖĞRETMENLER O DERS SAATLERİ İÇERİSİNDE O GÜNLERDE KAYIPLARI TELAFİ EDECEKLER."

Bakan Zeybekci AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)
YEREL

BAKAN ZEYBEKCİ AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU: (1)
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;Son çeyrekte ihracatın büyümeye katkı verdiğini göreceğiz. İç piyasayla ilgili içerideki tüketimle ilgili de olumlu katkının biraz daha arttığını, kamu yatırımlarıyla ilgili de son çeyrekteki olumlu etkinin biraz daha farklılaşacağını göreceğiz. Bütün bunları aldığımız zaman geçen yılın son çeyrek büyümesi istediğimiz seviyelerde olacaktır.&quot;
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "SON ÇEYREKTE İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKI VERDİĞİNİ GÖRECEĞİZ. İÇ PİYASAYLA İLGİLİ İÇERİDEKİ TÜKETİMLE İLGİLİ DE OLUMLU KATKININ BİRAZ DAHA ARTTIĞINI, KAMU YATIRIMLARIYLA İLGİLİ DE SON ÇEYREKTEKİ OLUMLU ETKİNİN BİRAZ DAHA FARKLILAŞACAĞINI GÖRECEĞİZ. BÜTÜN BUNLARI ALDIĞIMIZ ZAMAN GEÇEN YILIN SON ÇEYREK BÜYÜMESİ İSTEDİĞİMİZ SEVİYELERDE OLACAKTIR."
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;Türkiye asla 2 haneli enflasyon rakamı görmeyecektir. Şu andaki seviyenin en önemli etkilerinden birisi kurdaki oynaklıktan kaynaklanan geçici durum. Kur bunu bir kere yapar, devamlı böyle enflasyonu tetiklemez. Arttığı anda seviyeyle ilgili bir nokta oluşur, sonra baz etkisini yavaşça kaybeder ve tekrar istediğimiz yere doğru hızlıca gelir.”
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "TÜRKİYE ASLA 2 HANELİ ENFLASYON RAKAMI GÖRMEYECEKTİR. ŞU ANDAKİ SEVİYENİN EN ÖNEMLİ ETKİLERİNDEN BİRİSİ KURDAKİ OYNAKLIKTAN KAYNAKLANAN GEÇİCİ DURUM. KUR BUNU BİR KERE YAPAR, DEVAMLI BÖYLE ENFLASYONU TETİKLEMEZ. ARTTIĞI ANDA SEVİYEYLE İLGİLİ BİR NOKTA OLUŞUR, SONRA BAZ ETKİSİNİ YAVAŞÇA KAYBEDER VE TEKRAR İSTEDİĞİMİZ YERE DOĞRU HIZLICA GELİR.”
Amazon'dan Hindistan'a paspas özrü
YEREL

AMAZON'DAN HİNDİSTAN'A PASPAS ÖZRÜ
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: &quot;Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklar. Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene de değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır.&quot;
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: "ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN 1, 5 VE 9. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ, YENİ HAZIRLANMIŞ MÜFREDATLA EĞİTİME BAŞLAYACAKLAR. DOLAYISIYLA BU SENE VE GELECEK SENE VE SONRAKİ TAKİP EDEN SENE DE DEĞİŞEN MÜFREDATTAN DOLAYI TEOG, YGS VEYA LYS SINAVLARINDA HERHANGİ BİR FARKLILIK OLMAYACAKTIR."
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: &quot;Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Kamuoyunun katkılarını, paydaşlarımızın katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızda öğretmenlerimiz, bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürütecekler.&quot;
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: "EĞİTİME DAİR GÜNCELLEME, YENİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZIN BİR SONUCU OLARAK TASLAK PROGRAMLARIMIZI ASKIYA ÇIKARIYORUZ. TASLAK PROGRAM GÖRÜŞLERE SUNULMAYA VE GÖRÜŞLER DOĞRULTUSUNDA İYİLEŞTİRMEYE HAZIR HALE GELDİ. KAMUOYUNUN KATKILARINI, PAYDAŞLARIMIZIN KATKILARINI ALACAĞIZ, ORTAK AKLIN SÜZGECİNDEN GEÇİREREK ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖNÜNE GETİRECEĞİZ. 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN DE SINIFLARIMIZDA ÖĞRETMENLERİMİZ, BU ÇERÇEVELERE UYGUN OLARAK DERSLERİNİ YÜRÜTECEKLER."

Myanmar'da saldırı: 2 ölü
YEREL

MYANMAR'DA SALDIRI: 2 ÖLÜ
Samsung'un veliahtından Güney Kore liderine suçlama
YEREL

SAMSUNG'UN VELİAHTINDAN GÜNEY KORE LİDERİNE SUÇLAMA
Eximbank'ın sermayesi 10 milyar liraya çıkarılacak
YEREL

EXİMBANK'IN SERMAYESİ 10 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILACAK
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: “Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok.”
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: “ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BU DALGALANMA VE SPEKÜLATİF HAREKETLERDEN ÜMİDİN KESİLMESİYLE TEKRAR TÜRK LİRASININ NORMAL SEYRİNE DÖNDÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ. (TÜRK LİRASININ NEGATİF AYRIŞMASI) BİTER, BİTMEMESİ İÇİN BİR NEDEN YOK.”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;(Döviz kurundaki artış) Merkez Bankasında Türkiye'ye karşı harekete geçilen bu spekülatif yaklaşıma karşı müdahale edecek güç vardır, enstrümanlar vardır ve çok güçlü şekilde bunların gereğini yapabilecek durumdadır. Bunun Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü gerekçesi yok.&quot;
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "(DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ) MERKEZ BANKASINDA TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇİLEN BU SPEKÜLATİF YAKLAŞIMA KARŞI MÜDAHALE EDECEK GÜÇ VARDIR, ENSTRÜMANLAR VARDIR VE ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE BUNLARIN GEREĞİNİ YAPABİLECEK DURUMDADIR. BUNUN TÜRKİYE İÇİN BİR RİSK OLUŞTURMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ ÇÜNKÜ GEREKÇESİ YOK."
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi
YEREL

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara'da 2016 yılının en başarılı ilçe başkanı oldu
YEREL

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TUNA, ANKARA'DA 2016 YILININ EN BAŞARILI İLÇE BAŞKANI OLDU
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ATO'ya ziyaret
YEREL

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN'DEN ATO'YA ZİYARET
Japonya Başbakanı Filipinler gezisini tamamladı
YEREL

JAPONYA BAŞBAKANI FİLİPİNLER GEZİSİNİ TAMAMLADI