Keçiören'deki Halep Evi, savaşın acılarını gözler önüne seriyor



Goncagül Özcan

ANKARA (İHA) - Keçiören Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Suriye'deki iç savaşı yaşayan insanların dramını Keçiören'e taşıdı.

Suriye'de yaşanan savaş acılarına ve Suriyeli mültecilerin çektiği zorluklara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kurulan Halep Evi'nin açılışına, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak katıldı.

TÜGVA, Keçiören Belediyesi'nin de işbirliğiyle 'Halep'de Birkaç Dakika' adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, Suriye'deki savaşın yol açtığı insanlık dramını topluma daha iyi anlatabilmek için Halep Evi inşa edildi. Kalaba Kent Meydanı'nda kurulan Halep Evi'nin açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Ak'ın yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Tunçbilek, TÜGVA Keçiören Şube Başkanı Yusuf İslam Ak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan TÜGVA Keçiören Şube Başkanı Yusuf İslam Ak, Suriye'de 6'ncı yılına giren iç savaş nedeniyle 4,8 milyon Suriyelinin komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

"İki ülke arasında ensar-muhacir kardeşliği tüm güzellikleriyle yaşanmaktadır"

Savaşta en az 400 bin Suriyelinin de yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Ak, "Yaşanılan bu süreçte Türkiye ise yaklaşık 4 milyon Suriyeliye 'Açık Kapı Politikası' uygulamış, savaştan kaçan mazlumları bağrına basmıştır. Tarihi bağları son derece güçlü olan iki ülke arasında ensar-muhacir kardeşliği tüm güzellikleriyle yaşanmaktadır" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin başta geçim sıkıntısı olmak üzere çok sayıda sorunla mücadele ettiklerini belirten Ak, "Suriye meselesinde aziz milletimizin gösterdiği merhamet ve azim tarihimizin şanlı sayfaları arasında yerini alacaktır. Ülkemiz sınırları içerisinde oluşturulan yardım ağı ve imkanlar ihtiyaç sahiplerine ivedilikle ulaşmaktadır. Üretimi bitme noktasına gelen, ticari hayatın durduğu Suriye'de ise yaşam şartları her geçen gün zorlaşmaktadır. Dolayısıyla şu an Suriye'de bulunan yaklaşık 14 milyon insan için her yeni gün bir öncekinden daha çetin geçmektedir. En temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale gelen toplum ölümle ve açlıkla pençeleşmektedir" diye konuştu.

"Ümmet olabilmenin gerekliliklerinden bir tanesi de empati kurabilmektir"

TÜGVA'nın 'Halep'de Birkaç Dakika' projesiyle o coğrafyanın şartlarını, karşılaşılan zorlukları resmedebilmek adına, oraların imkanlarını kendi insanlarımıza daha net aktarabilmek için küçük bir Halep evi inşa ettiğini kaydeden Yusuf İslam Ak, "Bu proje ile ülkemize sığınmış olan ve dönecekleri günün hayaliyle yaşayan Suriyelilerin ne şartlarda buraya geldiklerini ve döndüklerinde kendilerini neyin beklediğini canlandırmak istedik. Ümmet olabilmenin gerekliliklerinden bir tanesi de empati kurabilmektir. TÜGVA Keçiören temsilciliği olarak Allah'ın bize bu zaman ve coğrafyada yüklediği yükümlülüklerden biri olan yardım vazifesini yerine getirmek çabasındayız. Çıktığımız yolda bizlere desteklerini esirgemeyen Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak'a ve Başkanımızın şahsında belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye Gençlik Vakfı Keçiören Şubesi ve Keçiören Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı bu projeye tüm halkımızı davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Bu savaş Türkiye'yi de yakından etkileyen bir savaş oldu"

Ak ise, 6 yıl önce Suriye'de kirli bir savaşın başladığını belirterek, "Bu savaş Türkiye'yi de yakından etkileyen bir savaş oldu. Çocuk, kadın, yaşlı ölümden kurtulmak için ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Ülkemizde 3,5 milyon mülteci kardeşimizi misafir ediyoruz. Halep'te insanların hangi şartlar altında yaşadıklarını göstermek için bu evin açılışını yapıyoruz" dedi.

AK Parti teşkilatlarının, STK'ların ve belediyelerin sürekli olarak düzenledikleri kampanyalarla Suriye'ye yardım gönderdiklerini hatırlatan Ak, "Vatandaşlarımız oranın şartlarını aynen yansıtan bu evi gördüğü zaman bir sobanın, bir battaniyenin ve gıda malzemelerinin orada yaşamaya çalışan insanlar için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamış olacaklar. Sınırımızın ötesinde yaşanan insanlık dramını birkaç dakikalığına da olsa vatandaşlarımıza yaşatmak ve onları daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla kurulan bu ev için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Halep Evi'nin içi ve bahçesi gezildi. Evin içerisinde bulunan kuru ekmek, yıkılmış ve pencereleri bile olmayan bir oda içerisine konulmuş bulunan yataklar ve bahçeye düşmüş olan bombanın izleri, temsili evi gezenlerin gözyaşlarını tutamamasına ve duygusal anlar yaşamasına sebep oldu.

13.01.2017 10:45:01 TSI

