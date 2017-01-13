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Edebiyatçı Yenilmez'den gençlere uyarı

13 Ocak 2017 Cuma, 10:41
Edebiyatçı Yenilmez'den gençlere uyarı
Edebiyatçı Yenilmez'den gençlere uyarı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Oyuncu, tiyatrocu şair ve yazar Ahmet Yenilmez, üniversiteli gençlere "Mutlaka bakma ve görme melekelerinizi geliştirin. Bunu yapamazsanız birileri göstermek istediği şeyleri önünüze koyup, sizi maniple eder" dedi.
Milli Birlik ve 15 Temmuz Direnişi Paneli öncesi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret eden Yenilmez, geleneksel Türk tiyatrosunun yaşatılması için üniversitelerde eğitimin gerekliliğine işaret ederek, "Maalesef Türkiye'de geleneksel Türk Tiyatrosu eğitimi yok. Avrupa'da bölümleri var. Şuanda çok yanlış yapılıyor. İleride bu geleneksel Türk tiyatrosu neymiş diye sorulduğunda yanlış doğru olarak algılanacak. Tehlike bu. Gençlerimizi bakan, gören bireyler haline getireceğiz Yaklaşık 30 yıldır bir mücadelem var. Şimdi 7 bölgede Güzel Sanatlar Lisesi var. Ama, bunlar geleneksel Güzel Sanatlar Lisesi olacak. Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu, müzik bölümü Geleneksel Türk Müziği Bölümü, resim keza öyle. Dans, halk oyunları bölümü olacak. Sizlerin de bu konuda adımlarını bekliyoruz" dedi.

"Bakın ve görün"
Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası zor bir sürece girdiğini, bu süreçte her kesime olduğu gibi üniversiteli gençlere de büyük görev düştüğünü vurgulayan Yenilmez, "Gençlerimiz bakıp, görmeli. Bizim zamanımızda ilkokulda Türkçe kitabında 'Bakmak ve görmek' diye bir parça vardı. Gençlerimizin tez vakitte bakmak ve görmek melekesini geliştirmesi lazım. Bakmıyorsa, görmüyorsa sadece birilerinin göstermek istediği şey önüne konur ve manipüle edilir. Bu oyuna gelmemeliyiz. O da üniversitelerimizle olacak. Ben burada bir örneğini görüyorum. Bir tıp fakültesi, pozitif bilimle ilgilenen bir rektör var karşımda. Ama, şurada hiç tıp konuşmadık. Kültür, sanat konuştuk. Yani insanın biyolojik bağışıklık sistemi gibi kültürel bağışıklık sistemi de vardır. İşte böyle olacak. Böyle rektörler yoktu. Başka rektörler vardı, öyle yıkıldı. Böyle rektörler gelecek ve yeniden sabırla sanatçısıyla, rektörüyle bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.

"Düşmana inat sanata devam"
Gaziantep'in 400 binin üzerinde Suriye'liye kucak açan, bir kent olduğunu kaydeden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, "Böylesi bir süreçte, yanımızdaki savaşın sıcaklığını en sıcak yaşayan Gaziantep, buna rağmen milli birlik beraberlik ruhunu koruyor. O da yetmiyor. Ticarette Ankara'yı da geçerek beşinci sıraya oturuyor. O da yetmiyor sanatsal aktiviteler devam ediyor. Birileri terörle burayı terbiye etmek istiyor. Antep'i özellikle laboratuvar olarak gördüğü için 'Bu birlik beraberliği bozarsam Türkiye'ye derim ki bakın işte sizin birlik beraberlik dediğiniz, işte Büyükşehir dediğiniz, misafirperver dediğiniz şehri darmadağın ettim Türkiye duramaz önümde' demek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Bu nedenle kültürel sanatsal etkinliklerin durmadan devam etmesi gerektiğini kaydeden Gür, "O yüzden büyük toplantılar, kongreler, sanatsal aktiviteler, tiyatrolar burada her gün olacak. Bu millet diyecek ki 'Kardeşim biz terörü takmıyoruz. Rutin hayatımızı yaşıyoruz ve aynı zamanda da bir araya gelmekten korkmuyoruz' Ben o açıdan önemsiyorum. Üniversitemiz 107 ülkeden, 3 bin 700 öğrencinin eğitim gördüğü BM gibi bir üniversite, Biz insanların diline, dinine, rengine saygılıyız. Meşrep, mezhep ayırımı gütmüyoruz. Budist, Ateist, Musevi, Hıristiyan öğrencilerimiz var. Müslüman öğrencilerimiz zaten var. Bunlar kavgasız, gürültüsüz burada yaşıyorlar" diye konuştu.
Milli Birlik Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Katmerci ve GAÜN Sporium İşletme Müdürü Adem Demirözer'in de bulunduğu ziyarette, Ahmet Yenilmez Rektör Gür'e Tuğra işlemeli kahve takımı hediye ederken, Gür de Ahmet Yenilmez'e Gaziantep Üniversitesi tarafından Halep'in yok edilmeden önceki tarihi eserlerinin tanıtıldığı Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın izinde adlı kitap ve sedef işlemeli sandık hediye etti.
(KU-SD-Y)

13.01.2017 10:45:08 TSI
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