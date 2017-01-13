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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kepez'de 3. semt konağı yükseliyor

13 Ocak 2017 Cuma, 10:43
Kepez'de 3. semt konağı yükseliyor
Kepez'de 3. semt konağı yükseliyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi tarafından yapımına başlanan Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nın karkas inşaatında yüzde 40'lar seviyesine gelindi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk müziğinin rekortmen bestekârı, mevlithan ve hafız Amir Ateş'in de katıldığı törenle temelini 2 Aralık 2016'da attıkları semt konağının inşasında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Esentepe Mahalle Muhtarı İlyas Manav'ın eşlik ettiği incelemede Tütüncü, yüklenici firma temsilcilerinden inşaatla ilgili bilgi aldı.

Karkasın yüzde 40 bitti
Kısa sürede tesisin inşaatında önemli mesafe alındığını belirten Tütüncü, "Zemin ve 1. katın betonu döküldü. 2. katın betonu da bir hafta içerisinde dökülecek. Daha sonra tuğla, elektrik, su tesisatı ve sıva gibi imalatlar başlayacak. Şuan binanın karkas inşaatında yüzde 40'lar seviyesine gelindi" bilgisini verdi.

Bölgeye kültür ve sanat etkinliği gelecek
Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nı, bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını aktaran Tütüncü, "Esentepe ve çevresindeki mahallelere semt konağı sözümüz vardı. Şimdi semt konağımız bölgede yükseliyor. Semt konağı yapımını başlatarak burada sosyal ve kültürel hayata yeni bir tesis armağan etmiş olduk. Tesiste, hemşehrilerimizi sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturacağız ve onlara eğitim kursları verme imkânına sahip olacağız. Kepez'in kültür ve sanat dünyasına buradan yeni bir kapı aralayacağız. Tesis bölgeye hayırlı olsun"diye konuştu.

Çalışanlarla çay içti
Tütüncü, inceleme sırasında inşaat çalışanlarının çay ikramını kabul etti. Tütüncü, ikram edilen çay eşliğinde çalışanlarla sohbet etti. Toplam inşaat alanı 1632 metrekare olan tesis, geleneksel Türk mimarisindeki konak tarzında yapılıyor. Zemin artı 2 kat olan binada, muhtarlık hizmet birimi, belediye hizmet ve iletişim birimi (vezne)150 kişilik çok amaçlı salon, fuaye alanı, derslikler bulunuyor. Tesisin ihale bedeli 1 milyon 385 bin TL.
Kepez Belediyesi, Antalya'da ilk olan semt konağı hizmetini daha önce de Gazi ve Şafak mahallelerine inşa etmişti.
(SÇ-SÇ-Y)

13.01.2017 10:46:53 TSI
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