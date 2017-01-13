Soma'dan Halep'e 54 ton kömür
(Fotoğraflı)
Yılmaz Sarıpınar
MANİSA (İHA) - Soma İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle Karaelmas diyarı Soma'dan Suriye'nin Halep kentinde savaş mağdurlarına 54 ton kömür gönderildi.
Soma Ulu Cami önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Hasan Ergene, AK Parti Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Demiraslan Kırkağaç İlçe Müftüsü Hüseyin Yaşar, müftülük çalışanları ve imam hatipler katıldı.
Yapılan duaların ardından 2 TIR'da bulunan 54 ton kömür Halep'e doğru yola çıktı.
(YS-SC)
13.01.2017 10:46:59 TSI
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