Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 8,50-10,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,50 TL en çok 10,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,85 TL en çok 10,20 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,78 TL en çok 0,78 TL.
(MB-E)
13.01.2017 10:47:14 TSI
NNNN