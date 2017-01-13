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SANKO Sanat Galerisi'nde kolaj sergisi

- Dördüncü kişisel resim sergisini açan Remziye Oğan:

- "Tuvalle kavgamın sonucunda, bu eserlere ulaşıyorum"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepli ressam Remziye Oğan, Sanko Sanat Galerisi'nde kolaj çalışmalarından oluşan dördüncü kişisel resim sergisini açtı.

Sergi açılışına Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyeleri Aslı Özen ve Akten Köylüoğlu, Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükkaksu ve Müdür Yardımcısı Taner Neng, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Sergi açmasına fırsat verildiği için Sanko Ailesine ve galeri yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Oğan, kolajın bir yüzey üzerine değişik malzemeleri keserek, yırtarak yapıştırılması ile meydana gelen bir resim tekniği olduğunu söyledi.

Türkiye'de kolaj tekniğini kullanan ressamlar arasında Burhan Doğançay'ın öne çıktığını belirten Oğan, "Kolaj tekniğini kullanan ve geliştiren dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso ve George Braque'dur" dedi. Tuval üzerine akrilik boya ve kolaj tekniğiyle çalıştığı 44 eserini sanatseverlerin beğenisine sunan Oğan, "Kolaj, üretme biçimi çok kolay olan görsel bir sanat dalı. Tanımlanmış, belirli kural ya da kalıpları yok. İçimizden nasıl geliyorsa, birbirleriyle ilgisiz görünen, değişik malzemelerden yapılmış, birçok nesneyi bir araya getirebiliriz" diye konuştu.

Oğan, birbirleriyle uyumsuz nesnelerle yeni düzenlemeler yapmanın ve bunların anlamlı ürünlere dönüşmesini sağlamanın, ilginç bir deneyim yaşanmasını sağlayacağına vurgu yaptı.

RENKLER İŞİN OLMAZSA OLMAZI

Toplumların ilerlemesinin sanat ve buluşla gerçekleşeceğine dikkati çeken Oğan, tek isteğinin toplumun sanatla kucaklaştığını görmek olduğunu ifade etti. "Tasarımla bütünleşen ülkeler çağdaşlığı daha önce yakalayan ülkelerdir. Bizim ülkemizin de tasarıma önem verip bu konuda hızlanacağını umduğunu" diyen Oğan, "Bu konuda bazı çalışmalar yapılıyor ama yetersiz. Bu çabaların daha da çoğalarak ülkemizin kalkınmasına yardımcı olacağına inanıyorum. Öğrencilik yıllarımdan beri resim yapmayı yaşam biçimi olarak seçtim. Duygu ve düşüncelerimi tuvale dökmekte renk ve çizgiler bana yol gösterdi. Çalışmalarımda soyutlama ağır bastı. Soyut resimde kendimi daha özgür hissediyorum. İnsan doğa ortamında yaşadığı için dış dünyadan aldığı gerçekleri yadsıyamaz. Resme hiçbir zaman konu belirleyerek başlamıyorum. Tuval üzerinde oynarken konu yavaş yavaş ileri aşamada belirmeye başlıyor. Bazen soyut ya da somut olarak yorumluyorum. Kolaj işin bir parçası. Atık kağıtlarla önce yüzeyi ya da tuvali kaplayıp onun üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Bilinmeyenden bilinene doğru giden bu serüven beni en çok etkileyen yönüdür. Renkler işin olmazsa olmazı. Canlı renklerle duygularımı daha iyi anlattığıma inanıyorum. Tuvalle kavgamın sonucunda, gördüğünüz bu eserlere ulaşıyorum. Kolajın, birbiriyle uyumsuz nesnelerin bir araya getirilmesinden doğan çarpıcı bir etkisi var. Ayrıca kolaj insanların yeni anlamlar taşıyan eserler üretmesine olanak sağladığından, gerçekten çok büyüleyici bir yöntemdir. 1930'lu yıllarda gerçeküstü sanat akımının etkisinde çalışmalar yapan bazı kadın ressamlar çalışmalarında kolaj yöntemini kullandılar. 1950'li ve 1960'lı yıllarda bazı sanatçılar da kolajı bir eleştiri aracı olarak kullandılar" şeklinde konuştu

"PROFESYONEL BİR GALERİ HALİNE GELDİK"

Sanko Sanat Galerisinin yolculuğunun Özel Sanko Okulları'nın sergileri ile başladığını vurgulayan Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, "Bu yolculuk, sanata ve sanatçıya katkısı olması için hayata geçirdiğimiz galerimizle yön buldu. Bu yolculuğa gerek yerel gerekse de ulusal birçok sergi ile devam ettik. Seçici Kurulu Üyesi Aslı Özen hocamızın da çok büyük katkıları var. Profesyonel galeri haline geldik. Öyle ki şimdiden önümüzdeki yılın sergi programı belirlenmiş durumda. Galerimize her geçen gün artan ilgi,bunun ifadesidir. Hocamız Remziye Oğan da galerimizin müdavimlerindendir. Hocamızın galerimizde kendi sergisini açması bize büyük mutluluk yaşattı" ifadelerine yer verdi.

Konuşmalardan sonra, Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Akten Köylüoğlu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesinin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını Remziye Ogan'a takdim etti.

Oğan'ın sergisi 26 Ocak'a kadar her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında gezilebilecek.

SANATÇI

İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te, yükseköğrenimini 1970 yılında İzmir Eğitim Enstitüsü'nde tamamlayan sanatçı, Şeref Bigalı ve Turgut Pura gibi sanatçılarla çalışma olanağı buldu.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te resim öğretmenliği yapan Oğan, emeklilik sonrasında özel okullarda görev aldı. Öğretmenliğin yanı sıra, sanat çalışmalarına devam eden Oğan, renkçi, soyut, kaligrafik çalışmalarla birlikte kolajla ilgilendi.

Kolaj çalışmalarını kendine göre yorumlayan Oğan, Gaziantep ve birçok şehirde karma sergilere katıldı, İzmir'de açılan DYO sergilerinde eserleri yer aldı.

(SD-Y)



13.01.2017 10:48:19 TSI

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