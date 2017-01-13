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Balıkçılar, denizlerden dolar avlıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 10:47
Balıkçılar, denizlerden dolar avlıyor
Balıkçılar, denizlerden dolar avlıyor
- Türkiye'nin ihraç ettiği 4 balıktan 3'ünü Egeli balıkçılar gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Su ürünleri ihracatında yüzler gülüyor. Türkiye'nin ihracatta yıldız sektörleri arasında yer alan Su ürünleri sektörü 2016 yılında da ihracattaki artışını sürdürdü.

Türkiye'nin ihracatının yatay bir seyir izlediği 2016 yılında su ürünleri sektörünün ihracatı yüzde 15'lik artışla 793 milyon 879 bin dolara ulaştı. Egeli balıkçılar, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yüzde 73'ünü gerçekleştirdi.
Türk su ürünleri sektörünün 793 milyon 879 bin dolarlık ihracatında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 73'lük pay alarak Türkiye'ye 578 milyon 219 bin dolarlık döviz kazandırdı. Su ürünleri sektörü 2017 yılında 1 milyar dolar ihracat rakamını gözüne kestirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, 2015 yılında 688 milyon 561 bin dolar olan Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, 2016 yılında yüzde 15 artışla 793 milyon 879 bin dolara ulaştı. 2016 yılında 12 fuara katılarak Türkiye'nin su ürünlerini tanıtan Su Ürünleri Tanıtım Grubu (STG) bu artışta başrolü oynadı.

Ortalama ihraç fiyatının 3.5 katı döviz kazandırdılar
Su ürünleri sektörünün ortalama ihraç fiyatının global piyasa fiyatlarında yaşanan sert düşüşe bağlı olarak 2015'te ortalama 5,66 dolar/kg iken, 2016 yılında 5,10 dolar/kg seviyesine düştüğünü belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı ve Su Ürünleri Tanıtım Grubu Başkanı Sinan Kızıltan, ortalama ihraç fiyatındaki düşüşe rağmen ihracatlarını yüzde 15 arttırdıklarını, Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatının 1.5 dolar seviyesinde olduğunun dikkate alındığında da ortalama ihraç fiyatının 3.5 katı ihracat rakamına eriştiklerini kaydetti. Kızıltan, Su ürünleri sektörünün ihracatının Avro bazında değerlendirildiğinde ise kilogram ihracat değerinin 2016 yılında yüzde 16 artışa imza attığını anlattı.

Su ürünlerinde son yıllarda yetiştiricilik ürünlerinin miktarının hızla arttığını, Türkiye'nin dünyada en büyük Akdeniz levreği ile çipura üretici/ihracatçısı ülke konumuna geldiğini ifade eden Kızıltan sözlerini şöyle tamamladı: "Türk Hava Yolları'nın destinasyon sayısını arttırması da ihracatımızı olumlu etkiledi. 2023 yılı için 1.5 milyar dolar olan ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Büyümeyi ve gelişmeyi kolaylaştıran, kemiklerin gelişmesine yardımcı olan, Omega 3 deposu, kalsiyum, demir, fosfor, iyot ve vitamin yönünden zengin, merkezi sinir sisteminin gelişimine yardım eden, zihinsel sağlığa olumlu etki eden, öğrenim başarısını, beyin gelişimini destekleyen, kan ve dolaşım sistemi konusunda koruyucu etkisi olan, algılama ve dikkat yetisini güçlendiren, kilonun sağlıklı düzeyde tutulmasına yardımcı olan su ürünleri tüm dünyada her geçen gün daha fazla tercih edilir hale geldi. Su Ürünleri Sektörü olarak, 2017 yılında 1 milyar dolar barajını aşmayı amaçlıyoruz."

Su ürünleri ihracatında Hollanda, İtalya ve Almanya ilk üç ülke
Türkiye, 2016 yılında 80 ülkeye su ürünleri ihraç ederken Hollanda 160 milyon 175 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. İtalya, 108 milyon 701 bin dolarlık su ürünleri ihracatı ile ikinci olurken, Almanya'ya yapılan su ürünleri ihracatı 86 milyon 866 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeleri İngiltere, Japonya, Rusya, İspanya, ABD, Lübnan ve Fransa izledi.
(MB-E)

13.01.2017 10:52:08 TSI
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