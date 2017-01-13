13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Salihli 7 ay sonra fakülteye kavuşuyor

13 Ocak 2017 Cuma, 10:47
Salihli 7 ay sonra fakülteye kavuşuyor
Salihli 7 ay sonra fakülteye kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi'yi makamında ziyaret ederek Salihli Belediyesi'nin yapımını üstlendiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası inşaatını tamamlama işi sözleşmesiyle inşaatın başladığını açıkladı.
Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile ziyareti gerçekleştiren Başkan Zeki Kayda, Salihli Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında yapılan protokolle Salihli'ye kazandırılacak olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası inşaatının müteahhit firma tarafından 7 ayda tamamlanacağını belirtti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Salihli'ye her anlamda büyük değer katacağını vurgulayan Başkan Kayda, "Sayın Rektörümüz ile yaptığımız protokolle ilçemize kazandırılacak olan fakültenin çalışmalarını başlatmıştık. Salihli bu bina ile birlikte fakülteye kavuşuyor Çevre düzenlemesi ile birlikte bu binamızın yapımı Salihli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Salihli Belediyesi olarak müteahhit firmayla imzaladığımız sözleşmeye göre fakülte inşaatı 210 günde tamamlanarak 2017-2018 öğretim yılına yetiştirilecek. Fakülte inşaatının tamamlanması için biz üzerimize düşen bütün görevleri yerine getiriyoruz. Bundan sonra ki sürecin işleyişi hakkında Sayın Rektörümüzü ziyaret ederek istişarede bulunduk " dedi. Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi'ye plaket takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çelebi, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Manisa'nın büyük ilçelerinin başında gelen Salihli'nin de artık fakülteye kavuşacağını müjdeleyen Rektör Çelebi, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile Salihli Belediyesi arasında yarım kalan fakülte binasının tamamlanması için imzalanan protokolle Salihli'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin açılması kararı verildi. Sayın Belediye Başkanımız, fakülte inşaatı sözleşmesini imzalayarak çalışmaları başlattı. Bu anlamda, hem Belediye Başkanımıza hem de Salihli Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 2017-2018 yılında eğitime başlaması için biz de elimizden geleni yapacağız. Yeni fakültemiz, Salihli'ye hayırlı olsun" dedi.
(BA-AY-Y)

13.01.2017 10:52:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AAT'lerin ek maliyet talebine meclisten onay
YEREL

AAT'LERİN EK MALİYET TALEBİNE MECLİSTEN ONAY
Alaşehir Belediyesi kışlık bakımlara devam ediyor
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ KIŞLIK BAKIMLARA DEVAM EDİYOR
Soma'dan Halep'e 54 ton kömür
YEREL

SOMA'DAN HALEP'E 54 TON KÖMÜR
Başkan Kayda'dan öğrencilere yemek sürprizi
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN ÖĞRENCİLERE YEMEK SÜRPRİZİ
Erken doğan Eliz Sara bebek, Salihli'de hayata tutundu
YEREL

ERKEN DOĞAN ELİZ SARA BEBEK, SALİHLİ'DE HAYATA TUTUNDU
Akhisar Belediyespor'a her türlü destek verilecek
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR'A HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK
Öğrencilerden askerlere mektup
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ASKERLERE MEKTUP
Umre yolcuları dualarla uğurlandı
YEREL

UMRE YOLCULARI DUALARLA UĞURLANDI
Manisa'daki cinayet
YEREL

MANİSA'DAKİ CİNAYET

Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Kent Müzesi Turgutlu'nun sembolü olacak
YEREL

KENT MÜZESİ TURGUTLU'NUN SEMBOLÜ OLACAK
Halep için yardım TIR'ları yola çıktı
YEREL

HALEP İÇİN YARDIM TIR'LARI YOLA ÇIKTI
Başkan Ergün basın mensuplarının sorularını yanıtladı
YEREL

BAŞKAN ERGÜN BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI
En çok dosya masrafı ve hesap işletim ücreti için başvurdular
YEREL

EN ÇOK DOSYA MASRAFI VE HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İÇİN BAŞVURDULAR
Kızılay'ın kan bağışı çağrısına MASKİ'den destek
YEREL

KIZILAY'IN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINA MASKİ'DEN DESTEK
Kar sonrasında muhtarlıklar sahada
YEREL

KAR SONRASINDA MUHTARLIKLAR SAHADA
Kar sonrasında incelemede bulundular
YEREL

KAR SONRASINDA İNCELEMEDE BULUNDULAR
Genç MÜSİAD resmi olarak hizmete başladı
YEREL

GENÇ MÜSİAD RESMİ OLARAK HİZMETE BAŞLADI
Binlerce Yunusemreli Çanakkale ruhunu yaşadı
YEREL

BİNLERCE YUNUSEMRELİ ÇANAKKALE RUHUNU YAŞADI
Ay-yıldızlı 2017 takvimine vatandaşlardan tam not
YEREL

AY-YILDIZLI 2017 TAKVİMİNE VATANDAŞLARDAN TAM NOT
AK Partili kadınlardan Halep'e yardım eli
YEREL

AK PARTİLİ KADINLARDAN HALEP'E YARDIM ELİ
Manisa'da FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
YEREL

MANİSA'DA FETÖ OPERASYONUNDA 8 GÖZALTI
Yüzde 95 engelli gence hapis şoku
YEREL

YÜZDE 95 ENGELLİ GENCE HAPİS ŞOKU
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI