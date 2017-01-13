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Salihli 7 ay sonra fakülteye kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi'yi makamında ziyaret ederek Salihli Belediyesi'nin yapımını üstlendiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası inşaatını tamamlama işi sözleşmesiyle inşaatın başladığını açıkladı.

Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile ziyareti gerçekleştiren Başkan Zeki Kayda, Salihli Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında yapılan protokolle Salihli'ye kazandırılacak olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası inşaatının müteahhit firma tarafından 7 ayda tamamlanacağını belirtti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Salihli'ye her anlamda büyük değer katacağını vurgulayan Başkan Kayda, "Sayın Rektörümüz ile yaptığımız protokolle ilçemize kazandırılacak olan fakültenin çalışmalarını başlatmıştık. Salihli bu bina ile birlikte fakülteye kavuşuyor Çevre düzenlemesi ile birlikte bu binamızın yapımı Salihli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Salihli Belediyesi olarak müteahhit firmayla imzaladığımız sözleşmeye göre fakülte inşaatı 210 günde tamamlanarak 2017-2018 öğretim yılına yetiştirilecek. Fakülte inşaatının tamamlanması için biz üzerimize düşen bütün görevleri yerine getiriyoruz. Bundan sonra ki sürecin işleyişi hakkında Sayın Rektörümüzü ziyaret ederek istişarede bulunduk " dedi. Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi'ye plaket takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çelebi, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Manisa'nın büyük ilçelerinin başında gelen Salihli'nin de artık fakülteye kavuşacağını müjdeleyen Rektör Çelebi, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile Salihli Belediyesi arasında yarım kalan fakülte binasının tamamlanması için imzalanan protokolle Salihli'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin açılması kararı verildi. Sayın Belediye Başkanımız, fakülte inşaatı sözleşmesini imzalayarak çalışmaları başlattı. Bu anlamda, hem Belediye Başkanımıza hem de Salihli Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 2017-2018 yılında eğitime başlaması için biz de elimizden geleni yapacağız. Yeni fakültemiz, Salihli'ye hayırlı olsun" dedi.

(BA-AY-Y)



13.01.2017 10:52:22 TSI

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