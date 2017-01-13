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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi

- Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nın 10 yıllığına kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi yetkilendirildi



ANKARA (İHA)  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nı 10 yıl süreyle kiraya verebilmesi için Destek Hizmetleri Dairesine yetki verildi.

Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, kentle ilgili çeşitli kararlara imza atıldı. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Sıhhiye'de bulunan 6 katlı otoparkın 10 yıl süreyle yine otopark olarak, 2886 sayılı yasa hükümleri gereğince kiraya verilmesi konusunda Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının yetkili kılınması yönündeki Başkanlık yazısı, oyçokluğuyla kabul edildi.

(İLK-MK-Y)



13.01.2017 10:47:16 TSI

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