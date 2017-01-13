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Karataş Limanı temizlendi

- Av sezonunun en hareketli günlerini yaşayan Karataş Limanı teknelerden atılan lastikler, çürümüş ağlar ve kıyıya vuran atıklardan arındırıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, sahil ilçesi Karataş'ta geniş kapsamlı liman temizliği yaptı. Yaz sezonu boyuna 163 kilometrelik sahili özel donanımlara sahip tırmıklı, süpürgeli, elekli makinelerle denizden gelen atıkları, istenmeyen taşları, çürümüş yosunlar ve dikenli bitkilerden temizleyen ekipler, Karataş Limanı'nı da teknelerden atılan lastikler, çürümüş ağlar ve kıyıya vuran atıklardan arındırdı.



Görüntü kirliliği sona erdi

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, avlanma sezonunda büyük hareketlilik yaşanan Karataş Limanı'ndaki temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda tatil sezonu öncesi Karataş ve Yumurtalık limanları ile plajlarda sahil ve dip temizliğini periyodik olarak gerçekleştiren temizlik personeli, kış aylarında da denizde ve karada görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için harekete geçti.



Deniz ve sahil temizliği için duyarlılık

100'ün üzerinde balıkçı gemisi ve teknenin demirlendiği Karataş Limanı'nda denize atılan taşıt lastikleri, çürümüş ağlar, kıyıya vuran atıklar toplandı. Temizlik ekipleri, limanın batısındaki sahilde de aynı çalışmayı yaptı. Toplanan çöpler, traktörlere yüklenip, Adana Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne nakledildi. Adana Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü bürokratları, hayatını denizden kazanan balıkçılar ile amatör olta balıkçılarını Karataş Limanı'nda kirliliğin önüne geçmesi için duyarlılığa davet etti.

(ELF-Y)



13.01.2017 10:52:40 TSI

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