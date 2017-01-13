YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ahlat'a iki prestij eser

Ahlat'a iki prestij eser

- Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu:

- "Ahlat'ın medeniyetimizdeki önemini anlatmak üzere 2 ciltlik akademik kitap hazırladık"

- "Ahlat, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinelerinden ve kıymetlilerinden bir tanesidir"



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığının prestij eserleri olarak aylardır üzerinde çalıştığı 2 ciltlik akademik kitap, Türkçe ve İngilizce bastırılarak piyasaya sunuldu.

Ahlat Kaymakamlığı, ilçenin tanıtımına önemli katkı sunacak 2 prestij kitap çıkarttı. Ahlat Kaymakamlığınca hazırlanıp Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen proje kapsamında "Anadolu'nun Orhun Abideleri - Ahlat Mezar Taşları" ve "Taşa Bezenmiş Çadırlar-Ahlat Kümbetleri" isimli kitaplar yayınlandı. Yayınlanan kitaplar hakkında gazetecilere bilgi veren Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, "Anadolu'nun Orhun Abideleri - Ahlat Mezar Taşları" ve "Taşa Bezenmiş Çadırlar-Ahlat Kümbetleri" kitaplarının hem ilçenin tanıtımına katkı sağlanması hem de turizmin canlandırılmasını hedeflendiğini belirtti. Kaymakam Tekbıyıkoğlu; "Bir hazinenin üzerindeyiz. Ahlat, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinelerinden ve kıymetlilerinden bir tanesidir. Fakat biz toprağın altında hazinenin olduğunu bilmezsek; o toprağa, o bölgeye hazineymiş gibi, çok kıymetli bir yermiş gibi davranmayız. Ahlat, bizim için çok kıymetli bir hazinedir. Bizde bu hazineyi milletimiz tanısın diye, UNESCO Dünya Listesi'nde bulunan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ve bundan 700 yıl önce dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi olan Ahlat'ın medeniyetimizdeki önemini anlatmak üzere 'Anadolu'nun Orhun Abideleri - Ahlat Mezar Taşları' ve 'Taşa Bezenmiş Çadırlar-Ahlat Kümbetleri' adında 2 ciltlik akademik bir çalışma yaptık. Bu kitapları hem Türkçe hem de İngilizce olarak bastık. Bu kitapları devletimizin yüksek makamlarına, Cumhurbaşkanlığı makamına, Başbakanlık makamına, bütün kabine üyelerine, bütün valiliklere, bütün il halk kütüphanelerine gönderdik. Türkiye'deki önemli üniversitelere, dünyadaki önemli üniversitelere ve Türk dünyası ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına göndermeye devam ediyoruz" dedi.

"Geçmişini bilemeyen milletler kendi geleceklerini tayin edemezler" diyen Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün milletimizin nereden geldiklerini öğrenmesini temenni ediyoruz. Ahlat, bizim medeniyetimizde bir kozmik nokta. Hem geçmişi çok büyük bir başkent hem de büyük bir medeniyet ve ilim merkezi. Ahlat, çok önemli insanlar yetiştirmiş ve Anadolu'daki Türk medeniyetinin ilk nüvelerinin atıldığı yerdir. Asya'daki binlerce yıllık Türk harsınında Anadolu'daki ilk tezahür ettiği yerdir. Bununla birlikte 24 Oğuz boyunun Anadolu'ya yerleştirildiği yer Ahlat'tır. Ahlat, boylar için bir kabul toplama ve atama merkezidir. Tarihi misyon, buradaki kültür varlıkları, tarihi varlıklar Ahlat'ı çok kıymetli kılıyor. Çocuklarımızda bir tarih şuuru oluşturmak istiyorsak, geleceğin bürokratlarında bir tarih şuuru oluşturmak istiyorsak, geleceğin yöneticilerinde bir tarih şuuru oluşturmak istiyorsak Ahlat'ı muhakkak tanıtmak zorundayız. Türk milletinin hikayesindeki yerini bir şekilde onlara nakşettirmek, zihinlerine damgalamak zorundayız. Biz bu misyonu yerine getirmeye çalıştık. Bu kitaplarla beraber hem bilim dünyamız hem üniversitelerimiz hem devlet ricalimiz hem uluslar arası camia hem de Türk dünyasıyla ilgilenen kültür cemiyetlerine tekrar bir farkındalık oluşturmak için verdik. Kitaplar görsel olarak da çok beğeni topluyor. Sürekli olarak bizlere teşekkür ve tebrik telefonları geliyor. İlk olarak bin adet olarak bastık. İkinci baskısını da kısa zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kitapları çıkarmamızda en büyük amaç, hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlanması hem de turizmin canlandırılmasıdır. Ne kadar fazla kişiyi Ahlat'tan haberdar edersek, oluşmasını istediğimiz ve stratejik gördüğümüz tarih şuuruna bu kadar fazla katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. İnşallah amacına ulaşacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

(SAD-MSA-Y)



13.01.2017 10:52:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER