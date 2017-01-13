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Vali Erin, OSB'deki sanayi tesislerini gezdi

13 Ocak 2017 Cuma, 10:49
Vali Erin, OSB'deki sanayi tesislerini gezdi
Vali Erin, OSB'deki sanayi tesislerini gezdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan'la birlikte Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayi tesislerini gezdi.
İlin ekonomik ve sosyal yapısına katma değer sağlayan ve Adıyaman'ın ilk Ar-Ge merkezi olma özelliğini taşıyan güneş enerji paneli üreten firması ile tekstil ve mermer fabrikalarını gezen Vali Abdullah Erin, ziyaret ettiği fabrikaların üretim bantları, günlük üretim kapasitesi ve üretim aşamaları hakkında detaylı bilgi aldı.
İlk olarak tekstil fabrikasını ziyaret eden Vali Abdullah Erin, tekstil fabrikasında çalışan işçilerle sohbet ederek işletmenin imal ettiği ürünlerin kalitesiyle ilgili firma yetkilisinden bilgi aldı.
Vali Erin'in ikinci durağı Adıyaman'ın ilk Ar-Ge merkezi olma özelliğini taşıyan özel güneş enerji paneli üreten firma yetkililerinden güneş enerji panellerinin üretim aşamaları hakkında detaylı bilgi aldı.
OSB'deki ziyaretinin son bölümünde yoğun talep gören Adıyaman "Emperador'unu doğanın kucağından alarak en son teknolojik makinelerle ilde işleyen Adımer Mermer fabrikasını gezen Vali Abdullah Erin, burada mermerin işlenerek hazır hale getirilmesi ve günlük üretim aşamaları hakkında fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Vali Erin, Adıyaman'da çıkarılan mermerin yine Adıyaman'daki fabrikalarda işlenerek pazarlanması Adıyaman ekonomisine büyük katkı sunacağını söyledi.
Zengin mermer rezervlerine sahip Adıyaman'da çıkarılan mermerin büyük bir kısmının il genelinde yeterli sanayi tesisi olmadığı için işlenmeden bloklar halinde yurt dışına gönderildiğini söyleyen Vali Abdullah Erin, "Bununda doğrudan Adıyaman'a bir katkısı bulunmamaktadır. Adıyaman'ın saklı hazinesi mermerin Adıyaman'da işlenerek yurt dışına ihraç edilmesi için ilimizde Mermer İhtisas OSB'nin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız seri bir şekilde devam etmektedir. Mermer OSB'nin kurulmasıyla birlikte ilimizin ekonomi ve istihdam alanlarına önemli ölçüde etki yapacaktır" dedi.
23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programına da değinen Vali Abdullah Erin "Bu programda sona gelinmiştir. Bu programla birlikte Adıyaman OSB'nin bir cazibe merkezi haline gelerek önemli yatırımların yapılacağına inanıyoruz. Cazibe Merkezleri Programı Adıyaman'ın kalkınmasına ve gelişmesine pozitif bir ivme kazandıracak, üretim ve istihdama ağırlık verilecektir. Bu program kapsamında, illerde anahtar teslim fabrika yapımı, bedelsiz yatırım yeri tahsisi, sıfır faizli yatırım kredisi desteği, işletme kredisi desteği ve danışmanlık hizmeti desteği ile çağrı merkezi yatırım desteği şeklinde önemli destekler verilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.
(AHM)

13.01.2017 10:54:11 TSI
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